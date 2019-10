A horas de ser parte del grupo de referentes nacionales que acompañará a Alberto Fernández, el candidato a presidente del Frente de Todos, durante el segundo debate presidencial, el gobernador Uñac visitó radio Sarmiento para brindar una extensa entrevista en el programa “A todo o nada”. A continuación, sus frases más destacadas:

1- "La invitación a participar del debate es un reconocimiento y una responsabilidad. El reconocimiento a la provincia y a todos los sanjuaninos".

2- "Yo creo que la elección está definida. En las PASO la gente se expresó. Esperemos que el resultado se pueda mantener, pero creo que se puede incrementar la diferencia".

3- "La pregunta a Macri es por qué no pudo hacer en 4 años lo que promete ahora. Subestimaron la realidad, no miraron a la Argentina profunda, no conocían bien el desarrollo de la política nacional. Eso le costó caro no sólo a ellos, sino al país".

4- "Alberto Fernández sintetiza lo que los argentinos quieren, una persona que nuclea los distintos sectores de la política y eso es lo que representa. Cuando dice que es lo mismo que Cristina Fernández es que tienen la misma estructura de pensamiento, como recuperar el futuro, la industria nacional, hacer crecer el trabajo".

5- "Sería bueno que la Secretaría de Minería volviera a ser Ministerio y que lo ejerciera una persona que pueda mostrar en el desarrollo de su gestión solvencia, capacidad y honestidad. Me gustaría que fuera Hensel, pero no es algo que yo pueda definir. Si el ministerio fuera itinerante sería importante y ayuda a descentralizar la gestión".

6- "En materia minera habría que hacer un reto que en lo tributario, por ejemplo en la parte de exploración. También analizar retenciones y por último, determinar la Ley de Glaciares que complican la llegada de inversiones".

7- "Al macrismo le faltó decisión política para avanzar con el Túnel de Agua Negra. El 10 de diciembre habrá un nuevo gobierno con una mirada más federal que nos permitirá la concreción de este proyecto".

8- "Yo voy a convocar a todos los diputados electos para defender los intereses de los sanjuaninos".

9- "Con Alberto el cobro de la deuda con Nación será mucho más rápido".

10- "El que me acompaña es un gabinete que funcionó, que se movió con honestidad. No creo que haya muchos cambios. Después del 27 me sentaré a definirlo. Fabio Aballay reúne el perfil para estar en Desarrollo Humano".

11- "No descarto que el Presupuesto sea tratado entre 10 y 20 de diciembre en la Cámara de Diputados. El aumento será de un 30 por ciento respecto al anterior".

12- "En otros 4 años más me veo más en tareas ejecutivas que legislativas, pero no es algo que piense ahora".