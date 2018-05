Es la voz oficial del Colegio de Magistrados, ya que asumió como presidente en febrero. El juez Civil Sergio Rodríguez pasó por el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento y se mostró en sintonía con los cambios que viene implementando la Corte de Justicia. Además, señaló que los cuestionamientos que viene haciendo el Foro de Abogados al sistema de selección de magistrados, especialmente en el máximo tribunal, no son argumentos sólidos desde lo jurídico.





- ¿Qué inconvenientes ven desde el Colegio para que se cumpla la decisión de la Corte de que los jueces trabajen en la tarde?



- No vemos ningún inconveniente. Por lo general, los jueces cumplen horario en la mañana, donde se trabaja y atiende al público. En la tarde, generalmente, hacen su trabajo individual para la construcción y elaboración de las sentencias. La mayoría de los jueces concurren en la tarde. Lo que sucede es que no tienen un horario fijo. Hay algunos que se quedan después de trabajo, hay otros que van de 19 a 21, otros que van de 16 a 18, y también habrá otros que no van. Entonces, creo que es razonable, para despejar las dudas, que la Corte fije un horario laboral a la tarde.





- Se dice que hay algunos que han planteado problemas porque señalan que son docentes...



- Yo también lo soy y me tendré que adecuar al horario que reglamente la Corte. Porque primero está la función judicial y después la docencia, porque entiendo que debe ser limitada. La actividad jurisdiccional es muy demandante y estamos abarrotados de causas.

"Nosotros recibimos las órdenes y cumplimos lo que la Corte fija en los acuerdos".

- Se habla de un tope de diez horas dedicadas a la docencia por semana. ¿Está de acuerdo?



- Estoy de acuerdo. Primero hay que cumplir con la actividad del magistrado. Uno como juez aprende mucho, adquiere gran experiencia en la función, ve causas de todo tipo y de cualquier naturaleza. Entonces, es bueno que uno lo transmita y haga pedagogía en las universidades. Pero también creo que eso debe estar limitado.





- Hubo jueces que por lo bajo manifestaron su malestar. ¿Se lo han hecho llegar?



- No. Con los jueces que he hablado, ninguno tiene inconvenientes. Estamos al servicio de la sociedad. Los jueces tenemos buen sueldo.





- ¿Cuánto gana un juez de primera instancia?



- Más o menos 100 mil pesos, de bolsillo.





- ¿El hecho de que trabajen en la tarde reducirá la morosidad judicial?



- La mayor cantidad de horas de trabajo facilitará a la disminución de la mora, pero no es lo único. El abarrotamiento o la congestión de expedientes dentro de un juzgado pueden tener múltiples causas, internas y externas.





- ¿O sea que no cree que vaya a tener un impacto contundente en lo que tiene que ver con mora en la Justicia?



- Va a ayudar.





- ¿En gran medida?



- Es que para combatir el estado de mora hay que cambiar sistemas y la Corte lo está haciendo.





- ¿Los jueces deben marcar su ingreso e ingreso, como lo hacen los empleados?



- Lo he consultado con todas las provincias que conforman la Federación Argentina de la Magistratura y cada una tiene un mecanismo distinto. Hay unos que lo registran como San Luis. Hay otras que le controlan la carga horaria marcando y otras que les hacen firmar un libro a los funcionarios y eso lo elevan todos los días a la Corte de Justicia para controlar el presentismo, caso de Buenos Aires.

"Un juez no puede vivir de clase en clase cuando tiene un juzgado con 11 mil causas".

- ¿Está en contra de que haya algún sistema por el cual se controle el ingreso y egreso de los jueces?



- No. Los jueces que trabajan no tienen inconveniente en que le controlen el horario.





- ¿Cree que los magistrados que cumplan horarios en la tarde deben cobrar un extra?



- Entiendo que no. Los jueces estamos bien pagos y estamos al servicio todo el día.





- Si hubiera una obligación, a través de una acordada, para trabajar en la feria de invierno...



- Y la vamos a cumplir, por supuesto. La Corte es la que genera el marco laboral y establece las condiciones. Tengo entendido que están trabajando para modificar la feria de julio.





- ¿Da resultado el sistema de control de gestión con las auditorías?



- Trabajamos en un determinado tiempo y por objetivos. Y la única forma de saber si uno está bien o mal es que los objetivos sean medibles, cuantificables. Esto es bueno, porque uno necesita saber si está sacando los expedientes en término o no.





- El Foro de Abogados viene criticando duramente el sistema de selección de jueces, sobre todo en el caso de los cortistas. ¿Qué posición tiene?



- Todos los sistemas son perfectibles, se pueden mejorar. Creo que, al estilo de otros países, tiene que haber un sistema de formación permanente de jueces. Nadie nace sabiendo ser juez. Hay personas que son grandes académicos y no tienen el temple ni el valor de tomar decisiones en momentos cruciales. Más que el sistema de selección, creo en el sistema de formación.





- ¿Cómo calificaría la embestida que viene haciendo el Foro de Abogados al sistema de selección?



- Son críticas que tienen un gran contenido político. Por los canales utilizados. Además han hecho descalificaciones a la institución. Las críticas tienen más de político que de jurídico. En ningún momento he visto argumentos sólidos para descalificar desde un punto de vista jurídico.





- ¿Ve algún posicionamiento político de los integrantes del Foro? De su presidente por ejemplo...



- Sí, seguro. Tiene una posición política definida. Ha sido concejal de la Capital y candidato en otras ocasiones. En cierta forma, detrás de toda esta embestida hay consideraciones políticas.





- Al margen de las consideraciones políticas, defiende el actual sistema del Consejo de la Magistratura.



- Entiendo que podrían introducírsele modificaciones.





- ¿Cuáles?



- Antecedentes y oposición. O como es en la Justicia Federal, que se rinde un examen. A lo mejor pondría un poco más de luz al sistema.





- ¿Hoy llegan los que están calificados o los que tienen mejor relación política?



- Depende de qué casos puntual se hable.





- De la flamante ministra de la Corte. ¿La ha visto en Tribunales alguna vez?



- No, no la conozco particularmente. Es asesora Letrada de Gobierno.





- Es una de las críticas que se le hace, que no tiene mucha experiencia...



- Ha sido asesora Letrada de Gobierno y ha tenido a cargo, nada más y nada menos, que ejercer los dictámenes de toda la actividad gubernamental de la provincia, de todos los ministerios durante dos años, lo que no es menor. Es una letrada que tiene 20 años de profesión.





- ¿Cree que la relación de parentesco entre ella y el presidente del bloque de diputados no ha influido en su elección?



- La verdad es que no estoy en la cabeza de quien ha tomado la decisión. Tampoco desde el Consejo de la Magistratura. Parafraseando a un histórico filósofo del humor argentino: el movimiento se demuestra andando.





- Las dos vacantes que se han generado en la gestión de Uñac se han cubierto con personas vinculadas al PJ. En el caso de De Sanctis, está cumpliendo con las expectativas que se tenían de él. Son dos discusiones, si el Consejo de la Magistratura tiene las herramientas para hacer un filtro y elegir al más idóneo. Y las señales a la sociedad, dado que frente a la oportunidad histórica de renovar la Corte, quizás se está perdiendo al designar personas sobre las que se sospecha que le van a responder al Gobierno...



- García Nieto todavía no asume, así que no se puede hablar de que se está desperdiciando la oportunidad. Hay que ver cómo funciona.