Un encuentro de empresarios realizado el pasado sábado en Mendoza generó debate en la vecina provincia. Es que, algunos exponentes del sector hicieron una comparación teniendo en cuenta el crecimiento de San Juan y Mendoza durante los últimos años y coincidieron en que aquí, las gestiones políticas han logrado mejores resultado. Ahora, Julio Totero, secretario general de la Asociación de Industriales y Metalúrgicos mendocina, charló con el programa Demasiada Información, de radio Sarmiento, y explicó su punto de vista.

"En el encuentro de empresarios convocado por el Movimiento de Integración y Desarrollo de Mendoza, del que participó un centenar de empresarios y profesionales, hicimos un recuento de la situación en los últimos 20 años de nuestra economía, los puestos de trabajo que se han perdido y las cosas que no hemos hecho en Mendoza en relación a otras provincias. Señalamos que, no pudimos desarrollar Vaca Muerta como lo hizo Neuquén, no pudimos desarrollar la minería como lo hizo San Juan, no pudimos tener energías limpias como lo hicieron las provincias del Norte y también San Juan y se nos fueron empresas agroindustriales muy importantes. Esto tuvo impacto en los puestos de trabajo que se perdieron o no se generaron, por la falta de decisiones políticas han llevado a que hoy Mendoza tenga casi un 50 por ciento de pobreza", comenzó explicando Totero.

Y continuó: "Entonces, cuando comparamos algunos puntos con San Juan surgen importantes diferencias. Nosotros tenemos hoy instalados en la provincia 23 megavatios de energía fotovoltaica, y San Juan en el 2023 o 24 va a llegar a los 1.000. San Juan hizo tres represas para cuidar el agua en los últimos 20 años y Mendoza no hizo ninguna. Cuadruplicaron las líneas de alta tensión con sus estaciones. Hay toda una infraestructura para la producción que me parece que ha desarrollado San Juan. Después, si los fondos de la minería se usan adecuadamente es otra historia, pero lo cierto, y es lo que manifestamos, es que Mendoza ha tenido una retracción muy fuerte en los últimos 20 años. Y en esto han sido partícipes gobiernos peronistas y gobiernos radicales".

En cuanto a los posibles motivos sobre esta situación, el empresario indicó: "Nosotros creemos que la mala gestión política es responsable. Mendoza es una provincia medianamente bien administrada, no hay gran déficit, pero es una provincia mal gestionada desde el punto de vista de la inversión, de la generación de puestos de trabajo, del crecimiento y el desarrollo económico y del aprovechamiento que la provincia tiene en cuento a oportunidades. Mendoza tiene hoy tres ejes de desarrollo importantes que son la agroindustria, el turismo y el petróleo, pero es escaso para el crecimiento poblacional que tuvo la provincia, con casi 2 millones de habitantes actualmente".

Mientras que, en relación a las propuestas que se ha desarrollado desde el sector, indicó que, "venimos diciendo que hay que avanzar junto con Neuquén para el desarrollo de Vaca Muerta. Con el tema de la minería, que nosotros hemos sido unos eternos defensores de la actividad minera en las condiciones que se tienen que hacer, lo hemos venido pidiendo; y acá lo único que se hizo fue sancionar una ley que prohíbe la actividad. Yo creo que ya Mendoza llegó a un extremo, que pusimos esta comparación con San Juan, que nos parece válida porque los que vamos a San Juan por cuestiones de trabajo, a visitar familiares o amigos, nos damos cuenta que hay cosas que en San Juan pasan y en Mendoza no".

Para cerrar reflexionó: "La diferencia está en las gestiones políticas y en la idea ciudadana, de querer impulsar actividades que generen desarrollo, como es el caso de la minería en San Juan. San Juan ha gestionado escenarios y los ha podido conducir. En Mendoza no se han gestionado esos escenarios. Por ejemplo, el gobernador Suárez tenía la firme decisión de hacer minería en Mendoza y modificar la ley restrictiva, pero lo hizo, se movilizaron miles de personas y derogó que la ley que había sacado. Entonces, esta falta de gestión es la que nos ha llevado a esta situación".