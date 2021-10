El candidato de Consenso Ischigualasto, Marcelo Arancibia, realizó esta mañana una presentación en mesa de entradas de la Legislatura Provincial, afirmando que la participación de Enrique Conti en actividades políticas partidarias es "incompatible" con su función pública. Todo luego de que se dieran a conocer imágenes en las que se observa al dirigente bloquista con candidatos de 'Juntos por el Cambio'.

Arancibia pone en consideración para la presentación los alcances que tiene el Artículo 261 de la Constitución Provincial, donde se marcan las incompatibilidades y prohibiciones por ejercer este tipo de cargos públicos.

En las redes sociales de los candidatos de JxC se observan varias imágenes en las que aparece Conti.

Por su parte, el exministro de Hacienda en la época de la Alianza salió al cruce de las declaraciones de Marcelo Arancibia. "Tiene problemas personales conmigo", aseguró. “Yo fui invitado por Roberto Basualdo, como exministro de Economía, a una charla con productores por el tema de la sequía. Si me pregunta si hubo arenga política, no la hubo. Uno fue como oyente y no como dirigente”, agregó.

En la nota, el candidato de Consenso Ischigualasto pide que el tema sea tratado en lo posible antes de las elecciones del próximo 14 de noviembre.