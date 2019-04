Crítico. El diputado Espejo decidió ir por el sillón de Iglesia en estas elecciones y desafiar a los hermanos Marinero, Marcelo y Mauro. Entre los dos llevan doce años comandando los destinos del departamento cordillerano.



En el refugio que brinda la noche, el diputado Jorge Espejo se reúne con vecinos para charlar y acercarle su propuesta electoral, ya que quiere ser intendente de Iglesia. ¿Por qué lo hace bajo el manto de la oscuridad? Para que los hermanos Marcelo y Mauro Marinero (intendente y legislador respectivamente) ni su gente vea que alguien está conversando con él. Es que muchos de los iglesianos tienen algún vínculo laboral con el municipio y temen que los caciques departamentales los dejen en la calle si se enteran que apoyan a su rival, aseguró Espejo. Inclusive remarcó que le pide a un amigo que lo lleve a visitar a una familia en un auto "no muy conocido", que lo deje y luego lo pase a buscar "para despistar al enemigo". Todo eso contó ayer en el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento, en un tono que combinaba la molestia y la resignación al realizar movimientos insólitos frente a lo que llamó "prácticas de la vieja política".

No tuvo empacho en asegurar que las embestidas desde el sector de los Marinero no sólo se limitan a las presiones laborales sino que también incluyen lo digital. Es que hace unos días tuvo que salir a aclarar que le habían creado un perfil trucho en la red social Facebook, con el que el falso usuario lanzaba críticas despectivas y fuertes contra los iglesianos. Ya había hablado (y lo volvió a hacer) de aprietes a los empleados municipales, incluso de promesas de entrega de lotes y más contratos para que los vecinos apoyen al "Chelo", como lo conocen al actual jefe comunal. Periodistas de este medio, al igual que otros, intentaron hablar con Marcelo Marinero durante un acto oficial en Casa de Gobierno para tener su versión de la polémica campaña, pero el intendente se negó en varias oportunidades a hablar de ese tema, del manejo y destino de los millonarios fondos de regalías mineras y de la gigantesca planta de personal.

El escenario tan caliente en el bastión bloquista se debe a que está en riesgo la hegemonía de los Marinero. Mauro estuvo al frente de la comuna de 2007 a 2011 y de 2011 a 2015 y su hermano Marcelo lo sucedió en este período y busca repetir. Este último obtuvo en las PASO 1.943 votos con el Frente Todos mientras que Espejo, con un partido municipal, cosechó 2.102 adhesiones.

En las primarias inclusive corrió la bola de que su voto junto al del gobernador Sergio Uñac era inválido, por lo que también debió salir a aclarar que eso no era real. Frente a un comicio tan picante, el Tribunal Electoral armará un comando para evitar ese tipo de picardías o cualquier otro tipo de inconveniente.

El colmo se dio cuando contó de manera descarnada que "nos reunimos en la noche porque la gente quiere hablar con nosotros. A veces hasta tengo que pedir a algún amigo que me lleve en un auto que no sea muy conocido y me deje. Ingreso y después lo llamo para que me vaya a buscar. Lo hacemos de incógnito porque queremos preservar la garantía de que el vecino va a poder seguir trabajando en el municipio porque hay muchos que viven de ese ingreso. Por eso les cuidamos el trabajo de esa manera".

Espejo remarcó que se siente candidato de Uñac, que no tuvo apoyo de la presidente del bloquismo, Graciela Caselles, y sí del titular de la Convención partidaria, Luis Rueda, en una clara diferenciación en la conducción.