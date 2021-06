Con las elecciones legislativas en el horizonte de este 2021, Laura Adámoli admitió que se perfila para ser candidata a diputada nacional y aseguró que aceptará una propuesta para ocupar cualquier lugar en la lista.

En el programa Demasiada Información (@demasiadainfosj), de Radio Sarmiento, la dirigente bloquista dijo que "es una posibilidad abierta por parte del partido que yo sea candidata a diputada nacional. Primero hay que ratificar la conformación del frente y luego se verán los nombres. Y si llevamos lista propia, estaría dentro de los nombres".

En ese sentido, afirmó que "si el partido me propone ser candidata, aceptaré y aportaré para acompañar al presidente Luis Rueda. El lugar de la lista no me corresponde elegirlo e iré primera, segunda, tercera o de suplente",

Adámoli admitió diferencias con el Gobierno nacional, pero dijo que "voy a trabajar para todo aquello que sea beneficioso para San Juan".