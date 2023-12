Laura Adámoli renunció a la vicepresidencia del Bloquismo y no escatimó en críticas al presidente del partido y afirmó que las diferencias con Luis Rueda la llevaron a tomar la determinación.

"Yo no puedo ser parte de la conducción si no estoy de acuerdo con muchas cosas. Siempre fui orgánica, aún no estando de acuerdo y las diferencias las marqué dentro del partido. En la actualidad, quienes lideran no escuchan", dijo la dirigente en Radio Sarmiento.

La renuncia se dio el último miércoles durante una reunión partidaria y según dijo Adámoli "Luis (Rueda) se enojó y empezó a salir una cosa de resentimiento muy fea", agregó.

La ahora exvicepresidenta viene manifestando públicamente su desacuerdo con ser parte del Frente San Juan por Todos y el apoyo a la candidatura de Sergio Massa. "Fueron muchas las actitudes en estos años y muchas determinaciones inconsultas que dejé pasar. La situación interna del partido da pena", manifestó.

"Así como está el partido se va a la ruina", vaticinó.