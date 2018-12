Diálogo. El presidente del Concejo, Ariel Rivero, conversó con su par María Antonia Arredondo, luego de que la sesión tuviera un cuarto intermedio para la semana que viene, en el que se espera que se apruebe el Presupuesto 2019.

El Presupuesto 2019 de Chimbas sufrió un traspié acalorado en su paso por el Concejo Deliberante. Los ediles se disponían ayer a tratar el proyecto de gastos y recursos del municipio, pero el debate ni siquiera empezó porque la oposición iba camino a rechazarlo, según indicaron en el oficialismo. Ante ese escenario, los concejales del intendente Fabián Gramajo lograron que la discusión pasara para la próxima semana. La situación despertó el enojo en la gestión departamental, dado que principalmente tres de los que estuvieron en la vereda de enfrente fueron parte del bloque oficialista, pero que ahora están enemistados con el jefe comunal. Éste y el presidente del legislativo aseguraron que la movida tuvo un trasfondo político por apetencias personales y para lograr protagonismo de cara a las próximas elecciones.

La discusión reflejó el quiebre que hay en el Concejo Deliberante chimbero. Tras ganar en 2015, Gramajo logró hacerse de seis de los diez escaños del cuerpo deliberativo, por lo que contaba con mayoría para tratar y aprobar muchos de los proyectos del Ejecutivo. Con el paso del tiempo, la situación cambio y tres de esos concejales, Norberto Ruarte, César Luján y Marta Lucero; pegaron el portazo y se fueron del bloque oficialista. Pese a eso, el intendente contó con el apoyo de ediles del basualdismo y del PRO para lograr la mayoría. El Presupuesto 2019 necesita de las dos terceras partes para su aprobación, esto es, siete de los diez ediles. El escenario de ayer reflejó que el Concejo está partido en dos, por lo que el oficialismo no cuenta con los números suficientes para su sanción. Los ediles del PJ, Isidro Ariel Riveros, María Antonia Arredondo y Franco Félix; junto al basualdista Carlos Firmapaz y el macrista Raúl Tapia se mostraban dispuestos a dar el OK. Del otro bando, Ruarte, Luján, Lucero, junto a los miembros de Cambiemos, Carlos Narváez y Enrique Quintero, iban por la negativa.

Al no tener los votos suficientes, Firmapaz, aliado del PJ, propuso un cuarto intermedio hasta la semana próxima, utilizando como herramienta el ingreso de fondos que el Ejecutivo provincial le envió a los municipios para dar una recomposición salarial a los municipales. Así, el oficialismo ganó tiempo para abrir un marco de negociación y seducir a los díscolos y dar aprobación a una norma fundamental para el funcionamiento de la comuna. Sin el presupuesto, el oficialismo se verá obligado a ejecutar la misma partida de 2018, lo que perjudicaría el pago de sueldos, servicios y obras a ejecutar, según sostuvo Gramajo.

Al ser consultado sobre la situación, el intendente criticó a los opositores al manifestar que "acá hay ambiciones políticas y personales de querer ser y querer estar" y resaltó que "puedo compartir o no un presupuesto, pero se tiene que aprobar. Ahora veremos quiénes están a favor de la gente o quiénes esconden la mano para perjudicar a los chimberos". A su vez, el presidente del Concejo remarcó que "desde el principio se mostró el deseo de no aprobar el presupuesto", el cual "está siendo tomado como un trofeo de guerra". Si bien los opositores iban encaminados a rechazar el presupuesto, de manera oficial hablaron de que su idea era debatirlo. Y en ese marco no hicieron críticas al proyecto si no a otros aspectos de gestión. Ruarte habló de un "desmanejo económico" del Gobierno municipal mientras que Quintero apuntó a "presiones políticas" del oficialismo, ya que dijo que hubo movilización de empleados municipales a la reunión del Concejo para promover la aprobación.



> Suba y aumento

El presupuesto de Chimbas para el año que viene asciende a los 631 millones de pesos, lo que representa una suba del 31,5 por ciento respecto a la partida de este año. El municipio recibirá de la provincia un refuerzo salarial para sus empleados de 1.420.000 pesos, que forma parte de un partida para todos los distritos.