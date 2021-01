Tras la orden del juez Diego Sanz, del Cuarto de Instrucción, los policías de la división Seguridad Personal allanaron ayer la casa del concejal del Frente Con Vos, Miguel Caselles, a quien le secuestraron cuatro celulares, dos notebooks, cuatro pendrives, tres chips y dos tarjetas de memoria, indicaron fuentes calificadas. El procedimiento apuntó a esos elementos específicos debido a que el edil fue denunciado por haberle enviado mensajes por Facebook a una adolescente de 16 años para, presuntamente, tener sexo con ella. La figura delictiva se denomina grooming y está contemplada en el artículo 131 del Código Penal, el cual castiga con 6 meses a 4 años de prisión al que "por medio de comunicaciones electrónicas, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma".

Los uniformados también contactaron a la madre de la joven, que fue quien puso la denuncia en la Unidad Fiscal Anivi, quien les entregó dos celulares. El operativo incluyó un allanamiento en el Concejo Deliberante caucetero, aunque los policías no se llevaron nada, debido a que Caselles no cuenta con una computadora, dijeron las fuentes. Al cierre de esta edición, el edil no había presentado un pedido de eximición de prisión.

La denuncia fue presentada el martes y el caso estalló ayer, luego de la publicación de este medio. Según la acusación, el edil había comenzado a tener contacto con la familia de la menor desde hace unas tres semanas debido a su actividad política. En una visita que realizó el sábado pasado, Caselles le mostró a la madre de la adolescente una propaganda política en su celular, pero la mujer vio que tenía un chat abierto con su hija, en el que observó que le decía que "estas muy linda", de acuerdo a la denuncia. A partir de ahí comenzó un cruce de palabras, en la que la madre contó que el concejal le habría reconocido que "se estaba conociendo" con la menor. El comentario aumentó el tono de la discusión, al punto de que el edil le habría manifestado que se quedara callada y que estaba dispuesto a pagarle 2 millones de pesos para que no arruinara su carrera política, según la acusación. Después, la joven le contó a su madre que Caselles le habría propuesto mantener relaciones sexuales a cambio de un celular nuevo.

El contenido de los celulares y de los elementos electrónicos serán clave a la hora de la investigación que inició el juez Sanz, al igual que el testimonio que brinde la joven en Cámara Gesell.