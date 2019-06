¿Candidatos? La imagen es de 2014 en una inauguración en Santa Lucía. Probablemente ambos se enfrenten ahora, cinco años después, por una diputación nacional.

No hay tiempo para los festejos. Ya mismo los partidos y frentes deben decidir dónde jugarán en la elección nacional, porque la semana que viene vence el plazo para anotar alianzas electorales. Por declaraciones previas y varios gestos del gobernador Sergio Uñac y algunos otros referentes del mismo espacio, el peronismo sanjuanino seguramente terminará en la amalgama que están tejiendo Unidad Ciudadana y el Justicialismo nacional, pase lo que pase. Por el lado de la oposición, el panorama es un poco más confuso: Marcelo Orrego todavía no confirma si será candidato a diputado nacional, aunque muchos a su alrededor lo dan por hecho. Y si así fuese, el otro problema al que se enfrentará es elegir la herramienta electoral que utilizará. Él sigue firme en rechazar a Cambiemos y ve con cierto agrado Alternativa Federal, dicen, pero Roberto Basualdo ya se definió por Cambiemos. Se vislumbra discusión en el frente opositor más popular de San Juan. Si el intendente de Santa Lucía fuera por un espacio distinto a Cambiemos, el PRO confirmó que hoy mismo empieza a trabajar para presentar su propia lista, aunque los candidatos no les sobran, según ellos mismos reconocen.

"Me parece que Alberto Fernández tiene un buen proyecto de gestión, que charlaremos"

SERGIO UÑAC Gobernador de San Juan

Probablemente cuando el gobierno provincial armó este calendario electoral, no imaginó que se quedaría sin descanso después de la larga batalla provincial que cerró ayer. Ponderaron provincializar la discusión electoral. A la luz de los resultados no les fue mal, pero ahora es momento de tomar las decisiones postergadas, coinciden en la intimidad del peronismo sanjuanino. Uñac le tiró flores a Cristina Fernández días atrás en un discurso en Rivadavia y los medios nacionales tomaron aquel hecho como un apoyo a la expresidenta. Ayer el mandatario destacó, entre otros, el llamado del precandidato presidencial Alberto Fernández. Es decir, hay más señales de que el peronismo finalmente terminará en ese espacio. Es más, a fines del año pasado, en una entrevista radial, el mandatario provincial había dicho que a José Luis Gioja lo veía como candidato a diputado nacional. En el giojismo dicen que ese acuerdo ya llegó y que el actual diputado intentará renovar su banca. Si lo último es cierto, ¿alguien puede imaginar al peronismo en otro espacio que no sea el de CFK? En el PJ no quisieron responder esa pregunta esta semana.

"Como presidente de PyT tengo que llamar a los referentes del partido y decidir"

MARCELO ORREGO Intendente de Santa Lucía

Por el lado del basualdismo, todo es más complejo, coincidían en el búnker de Con Vos. Orrego se despegó de Cambiemos, por tanto, no es posible una candidatura por esa coalición. Algunos aventuraron una lista en soledad, sin candidato presidencial, pero es muy difícil una aventura sin recursos ni agenda nacional, como le acaba de pasar. Aseguran que una de las pocas alternativas es, justamente, Alternativa Federal, pero nadie lo confirma aún. Fuentes de Producción y Trabajo dijeron anoche que esta semana empezarán las reuniones para definir si Orrego será candidato y a quién se alinearán. Por su parte, Basualdo insiste en que si le preguntan, él recomendará ir con Cambiemos. Eso para Orrego es una presión, por el peso que tiene el senador en el partido y la opinión pública en general.