Hoy se conmemora a las víctimas de la última dictadura militar en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y hay tres procesos judiciales en trámite contra 28 imputados de cometer delitos de lesa humanidad, los que han ingresado en su etapa de definición. El más voluminoso es el llamado tercer megajuicio, el cual contiene a 26 acusados, entre los que se encuentran militares y policías retirados y el ex fiscal federal Juan Carlos Yannello. Otro de los expedientes es el debate que se le está realizando al ex miembro de la Corte de Justicia Juan Carlos Caballero Vidal, en la mira por no promover la investigación contra los responsables de las torturas a dos víctimas. La última causa es la que está avanzando en Italia contra el prófugo Carlos Malatto, una de las piezas clave del tenebroso grupo de tareas que operó en el RIM 22.

Se trata de los tres expedientes que cerrarán el capítulo negro de los delitos de lesa humanidad cometidos en San Juan, con la definición de las distintas participaciones de los procesados. No obstante, hay una causa abierta por el fiscal federal Francisco Maldonado y el juez Leopoldo Rago Gallo, en la que se está investigando la intervención del personal de Gendarmería, dado que tenía la custodia de los detenidos en el Penal de Chimbas. Es una tarea difícil, ya que se está buscando registros de los uniformados que desempeñaron funciones y si se encuentran con vida, ya que se tratan de actuaciones de hace 46 años.

En cuanto a las causas en estado de definición, el tercer megajuicio comenzó el 25 de junio de 2019 con 38 imputados, de los cuales, han quedado 26. Según fuentes judiciales, en el camino fallecieron Alberto Bazán, Osvaldo Martel, José Hilarión Rodríguez y Darwin Vianor Mejías. Luego, fue separado del debate Juan Carlos Torres porque atraviesa dificultades médicas, aunque sigue con prisión domiciliaria y, de mejorar, será enjuiciado en otro momento. En una situación similar se encuentran Carlos López Patterson, José Escudero, Rubén Ortega, Agustín Pereyra, Adelmo Zuliani, Eduardo Vic y Jorge Horacio Páez, a quienes se les suspendió el juicio debido a que atraviesan enfermedades físicas y mentales graves y consiguieron la excarcelación, indicaron las fuentes.

De esa manera, quedan 26 acusados: el exjefe de Inteligencia, Jorge Antonio Olivera; y miembros del grupo de tareas del Ejército, como Gustavo De Marchi, Daniel Gómez, Francisco Del Torchio y Eduardo Cardozo. También están los expolicías Andrés Alderete, Miguel Ángel Bergounian, Armando Carrizo, Carlos Ángel Castro, Horacio Estrada, Eusebio Jurczyszyn, Ricardo Kalisinsky, Gustavo La Fuente, Jorge Manuel Laiseca, Marcelo López, Miguel Ángel Mejías, Felipe Pedro Molina, Rubén Mondaca, Carlos Alberto Olha, Carlos Antonio Saavedra, Eduardo Traverso, Norberto Trigo y Juan Carlos Turón. Además, está el exjefe de Policía Juan Carlos Coronel y el exfiscal federal Yannello.

El tercer megajuicio contiene tres grandes causas, las que se denominan "instructores", "policías" y "Farías". La primera contempla a exmilitares y a algunos expolicías que efectuaron los sumarios a los detenidos bajo tortura, según la acusación fiscal. El segundo expediente agrupa a exmiembros de la fuerza de seguridad que en la década del "70 formaron parte, en su mayoría, del área de Inteligencia, el D-2. El último gran expediente es "Farías", que aglutina los casos de militantes que fueron acribillados a balazos en enfrentamientos fabricados. El debate se reanudó tras la feria de enero y la próxima audiencia es el 1 de abril, en la que darán sus versiones Alderete, Carrizo y Olha, dado que ya se está en etapa de indagatorias. Luego vendrán los alegatos del fiscal Dante Vega y los defensores de los imputados para que, después, los jueces Alberto Carelli, Gretel Diamante y Paula Marisi den su veredicto.

Excortista local

Juan Carlos Caballero Vidal, excortista, enfrenta un juicio por no promover la investigación contra los responsables del secuestro y las torturas que sufrió Héctor Cevinelli y de la muerte de Alberto Carvajal. El próximo lunes siguen los testimonios. La pena en juego es simbólica: seis meses a dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Malatto

Carlos Malatto integraba el grupo de tareas. Había sido detenido en 2011, pero la Cámara Federal de Mendoza lo había dejado en libertad, por lo que aprovechó para escaparse y refugiarse en Italia, gracias a su doble ciudadanía. No obstante, fiscales y querellantes van a llevar adelante la acusación contra el represor, dijeron las fuentes.

>> CAUSAS RESUELTAS

Apropiación de un bebé

El 25 de octubre de 2011, el suboficial retirado del Ejército Luis Tejada recibió 12 años de cárcel por apropiarse en 1980 de un bebé, hijo de militantes desaparecidos. Su esposa, Raquel Quinteros, tuvo un castigo de 5 años de prisión como coautora del delito de ocultación de un menor de 10 años, alteración del estado civil y uso de documento falso, pero a cumplir en su domicilio.

El joven que recobró su identidad es Carlos Alberto Goya Martínez Aranda, quien fue el nieto recuperado número 92 por Abuelas de Plaza de Mayo. En diálogo con DIARIO DE CUYO, había dicho que logró perdonar a su apropiador.

Goya Martínez Aranda hoy es director de Promoción y Protección de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno.

Primer megajuicio

El 3 de julio de 2013, el Tribunal Oral Federal (integrado por Héctor Cortes, Raúl Fourcade y Alejandro Piña) condenó a perpetua a Jorge Olivera, Osvaldo Martel y Horacio Nieto (estos dos últimos han fallecido). Gustavo De Marchi, Francisco Del Torchio y Daniel Gómez recibieron 25 años, mientras que Alejandro Lazo (fallecido) tuvo un castigo de 10 años. El fiscal fue Dante Vega.

El 25 de julio de ese año, Olivera y De Marchi habían pedido el traslado al Hospital Militar de Ciudad de Buenos Aires, de donde se escaparon. El 4 de diciembre de 2015, De Marchi fue detenido en Buenos Aires. El 30 de enero de 2017, el exjefe de Inteligencia del RIM 22 fue recapturado en San Isidro, Ciudad de Buenos Aires, en la casa de su expareja, escondido en el baúl de un auto.

Segundo megajuicio

El 22 de octubre de 2018, el Tribunal condenó a perpetua a Jorge Olivera, Gustavo De Marchi, Osvaldo Martel (fallecido), Daniel Gómez, Francisco Del Torchio, Eduardo Cardozo, Rubén Ortega, Juan Carlos Coronel y Eduardo Vic, al igual que a los expolicías José Hilarión Rodríguez (fallecido) y Juan Carlos Torres. Juan Carlos Méndez Casariego recibió 18 años de cárcel, mientras que Juan Alberto Aballay tuvo una pena den seis años. A su vez, Elías Arancio y Nicolás Manrique fueron absueltos por el beneficio de la duda. El otro desvinculado fue Pedro Blanco, a quien el fiscal ni siquiera acusó. La Cámara de Casación penal ratificó las perpetuas a Olivera, De Marchi, Gómez, Del Torchio, Cardozo y Coronel, dado que al resto se les suspendió el proceso o los imputados fallecieron.