Un poco más de dos meses tardaron las autoridades provinciales en tomar una decisión y el plazo no fue caprichoso. Primero se debió a que tenían que terminar con el proceso administrativo para declarar la licitación desierta y segundo, definir qué camino seguir para finalizar la obra. Finalmente se optó por el más largo, llamar nuevamente a licitación, corriendo el riesgo de que suceda lo mismo que ocurrió en junio: que todas las propuestas sean más altas que lo presupuestado y el proceso se vuelva a caer. En el Gobierno explicaron que el motivo de una nueva convocatoria es porque el proceso es más transparente, protegen las arcas del Estado y pueden recibir varias propuestas. Además, hubo un cambio clave, el presupuesto tuvo un incremento de 26,5 por ciento llegando a los 205 millones de pesos.



Con los nuevos plazos, desde el Ejecutivo adelantaron que la finalización del museo Titanes de Ischigualasto comenzará recién en 2018 y no durante este semestre previsto inicialmente.



En la convocatoria de junio el valor de la obra era de 162.460.000 de pesos y fueron tres las firmas constructoras que se mostraron interesaras. La primera empresa fue Julio Nacusi con 254.279.957 pesos, la segunda interesada fue Petersen Thiele y Cruz con 261.588.118 pesos y la última en sumarse fue Perfil con 277.986.227 de pesos.



Hoy el presupuesto oficial se ha elevado un 26,5 por ciento llevándolo de los 162,4 millones de pesos iniciales a los 205 millones. Según explicó el ministro Julio Ortiz Andino, la diferencia entre los valores se debe a que el primero corresponde a noviembre de 2016, cuando se inició el proceso para poder terminar la obra.



El funcionario apuntó a ese ajuste no realizado como una de las causas por las que las firmas ofertaron montos tan distintos al oficial. "Ahora el valor es más acorde a los tiempos actuales así que esperamos que las empresas puedan hacer un esfuerzo. Pudimos haber asignado los trabajos a una firma pero los montos fueron muy elevados, lo que perjudicaba las arcas del Estado", dijo Andino.

Monto inicial de la obra 64 esos fueron los millones de pesos que tuvo de presupuesto la obra Titanes de Ischigualasto en 2012. Con el paso del tiempo, ese valor se ha incrementado llegando hoy a los 205 millones de pesos.

El museo Titanes de Ischigualasto es una obra emblemática que comenzó a proyectarse en la gestión anterior, en 2012. La intención es concentrar y exponer los recursos paleontológicos que tiene San Juan, exhibiéndolos en un solo lugar. Además, se espera que sea un núcleo donde se pueda explotar las Ciencias Naturales locales. El ambicioso proyecto contempla la construcción de un edificio con características únicas en el predio de la ex Estación Belgrano. En abril 2013 el gobierno adjudicó la obra a la empresa Cicon para que hiciera los trabajos en un lapso de dos años. Para el mismo mes de 2015, la firma había concretado el 30 por ciento de los trabajos, adujo problemas financieros y el Ejecutivo se vio obligado a rescindir el contrato. No fue hasta principios de este periodo que la gestión uñaquista decidió retomar la obra, en un proceso de licitación que quedó desierto.



Por otro lado, la obra representa trabajo directo, en un tiempo en que el Gobierno busca mantener los niveles de actividad.



Según explicó el director de Arquitectura, Marcelo Yornet, el llamado será los primeros días de septiembre "porque no queremos extenderlo más y así nos da tiempo de analizar bien las propuestas que se presenten".