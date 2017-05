Capacitación. El Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas de la provincia recibe distintas capacitaciones para hacer una correcta toma de datos en las encuestas que se realizan en los hogares.

Los datos de pobreza publicados en marzo por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), que ubican a San Juan como el tercer conglomerado urbano más pobre del país, encendió una alarma en el Gobierno. Las autoridades sostienen que ese 43,5 por ciento no es un número correcto porque, aseguran, hubo errores en la toma de datos. Por eso, desde el Ejecutivo generaron cambios: desplazaron a un supervisor del Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas de la provincia y le solicitaron al Indec que haga una auditoría para evaluar cómo los encuestadores toman los datos en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Resultado de eso, desde ayer hay cinco técnicos del instituto nacional que trabajan codo a codo con el personal local, en un asesoramiento que durará hasta mañana.



Los datos de la polémica corresponden al segundo semestre del 2016 y a los dos primeros meses de este año. Desde la provincia no quieren que ocurran las mismas falencias que generen valores que no se condicen con la realidad local. “Tenemos una preocupación muy grande por cómo fue relevado ese dato desde el punto de vista metodológico, entonces comenzamos un proceso de consulta con el Indec para la revisión de esos datos. Para el primer semestre del 2017 queremos corregir esas fallas metodológicas para que no nos vuelva a pasar lo mismo del segundo semestre del 2016”, explicó Andrés Rubsik, secretario de la Función Pública, del Ministerio de Hacienda y de quién depende ahora el Instituto de Estadísticas.



Según el funcionario, el error más importante quedó en evidencia tras el relevamiento de enero y febrero de este año, y que al parecer también se produjo en el segundo semestre del 2016. “En las encuestas hubo una no respuesta del 40 por ciento. Eso es muy alto y ensucia el dato final”, explicó Rubsik.



Claudia Lecich, encargada del Instituto, aclaró que una no respuesta ocurre cuando un encuestador llega a un domicilio y, por ejemplo, esa casa no existe. En promedio, en una EPH, “el valor normal de una no respuesta ronda entre un 20 y un 25 por ciento. Por lo que el error para San Juan es de casi el doble”, indicó la funcionaria.



Actualmente hay once personas que trabajan dentro del equipo que realiza los relevamientos de pobreza en la provincia: ocho de ellos son encuestadores, hay dos supervisores y un coordinador. Según las autoridades, por los errores, desplazaron a tres de esas personas pero retomando a dos, quedando un supervisor afuera del equipo. Tras ese cambio se decidió llamar al Indec para realizar una auditoría y una capacitación.



Además de las modificaciones, Rubsik confirmó que “se mandó de nuevo a campo a todos los encuestadores y supervisores, para revisar cómo se habían tomado los datos de enero y febrero. Con eso generamos una nueva EPH y esos datos son los que han quedado a disposición del Indec”. El Gobierno quiere que los valores de los dos primeros meses del año sean cambiados y que se tengan en cuenta para la próxima publicación de pobreza, que se espera para septiembre.