Está al frente de un departamento clave, por lo electoral y lo simbólico, ya que se trata de la Capital de San Juan. Emilio Baistrocchi va por la reelección y viene apostando fuerte a la obra pública para sostener su gestión y contrarrestar a la oposición. El jefe comunal pasó por el programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento, y habló de todo.

- ¿Qué balance hace en cuanto a obras y cuáles se vienen?

- Ayer inauguramos la plaza número 32 de nuestra gestión, las que están distribuidas en Concepción, Trinidad y Desamparados, de las cuales, 16 eran baldíos. Tenemos la inversión más importante en materia de recuperación de pavimento de los últimos 40 años. Ya llevamos ejecutados 10 kilómetros en barrios, pasajes, callecitas y calles de tierra. Tenemos en ejecución tres kilómetros más: avenida Córdoba e Ignacio de la Roza. El miércoles iniciamos 12 kilómetros en ocho barrios en Desamparados, en los que va a haber repavimentación tras la colocación de cloacas. En el medio, les cambiamos la luz de mercurio a luz led. De cara a este año, tenemos otros 24 kilómetros de pavimento para avenida Córdoba, Trinidad, Concepción y Desamparados. Estamos llegando a una cifra inédita, con un total de casi 40 kilómetros. Capital tiene 400 kilómetros de pavimento y nosotros, que hemos logrado el mayor plan con la mayor inversión, hemos llegado al 10 por ciento.

- ¿Por qué ha pasado tanto tiempo de postergaciones?

- Cuando llegamos, se invertía el 2 por ciento de todo el presupuesto municipal en infraestructura. Entonces, es poco lo que podés hacer. Nosotros invertimos el 20. Conseguimos fondos provinciales y nacionales. También es gestión, es moverse y conseguir. Sí puedo decir que, si se repasan los presupuestos aprobados por el Concejo Deliberante en los últimos 40 años, el mayor en obra pública fue el que aprobamos el año pasado.

- ¿El tema de la obra pública alcanza para el capitalino para que lo respalde para otro mandato?

- Soy intendente. Me eligieron para que gestione servicios. La recolección y la limpieza es importante. Prestamos un buen servicio y vamos mejorando día a día. En obras, sé que siempre va a faltar. En veredas, la responsabilidad es del frentista, pero, a pesar de ello, somos la gestión que más ha invertido en veredas, con casi mil millones de pesos, algo a lo que nunca se le ha dado piola. No sé si es suficiente, no sé si alcance. Sí es mi trabajo. Llegué a Capital con menos del 20 por ciento de luz led y ya tenemos más del 65 por ciento en led. Hay cosas como el deporte, el turismo, la salud y la cultura, en lo que venimos trabajando muchísimo.

- ¿Es una chapa para exhibir?

- Es importante porque son cosas que nunca se han hecho. Cada tres meses hacemos encuestas para ver qué es lo que pide el vecino: siempre pavimento, veredas, iluminación y plazas han estado en el top 4. Entonces, vemos que vamos llegando con satisfacción de necesidades. Por sobre todas las cosas, las 32 plazas están y los 10 kilómetros de pavimento están. Podés no conocerlo, pero no podés discutir que no están. Lo más importante que hemos logrado es que ya no se critica por no hacer.

Hoy me pueden discutir si hay que hacer esta u otra plaza, si pavimentamos acá o allá. Pero nadie ha pavimentado ni ha hecho una recuperación de plazas más que nosotros.

Definiciones. El intendente de la Capital, Emilio Baistrocchi, marcó su diferencia con Nación.

- A los opositores Rodolfo Colombo y Susana Laciar, por ejemplo, ¿los ve con capacidad para hacer?

- No lo sé. Tampoco voy a decir que, si alguien no lo ha hecho antes, no tenga capacidad de hacerlo. Porque en política se aprende en el camino y haciendo. Con Colombo tengo muchas diferencias y discusiones, pero le respeto un hecho: que durante tres años y medio hemos tenido una relación acorde. El 97 por ciento de las ordenanzas han salido por unanimidad. Es una persona que trabaja en política, que me podría haber complicado las cosas, pero entendemos la política de manera institucional. Con Susana no tengo mucho trato.

- ¿Es un riesgo la dupla Colombo-Laciar y las distintas listas opositoras que puedan traccionar a favor de la oposición?

- Nosotros somos un riesgo para ellos y ellos para nosotros. No hay que desmerecer a nadie. Va a ser una elección polarizada entre los dos frentes.

- ¿La gestión nacional va a restar en San Juan?

- No me cabe duda que la gestión nacional está muy mal vista. La política es una herramienta para hacer cosas y, desde Nación, por un motivo u otro, no se ha logrado. No le ha solucionado el problema económico a las personas y estamos en esta permanente disputa que quien sea que gobierne y quien sea la oposición, en vez de tener esta relación institucional que acabo de resaltar con un dirigente opositor, allá eso no se da. Pero, sí, de alguna manera, complica. Lo cierto es que nosotros no somos Nación. No hablo nada con ninguna persona desde allá para gestionar acá. Acá todo el mundo se saca una foto con un dirigente nacional para ver si logra un votito más. Somos sanjuaninos, no porteños. Voy a hacer lo que estime conveniente en función de lo que piden las personas que me eligieron. No le voy a ir a preguntar a una figura de Buenos Aires. Entiendo que la política es local.

- Colombo se reunió con Horacio Rodríguez Larreta y sus equipos técnicos para tratar de adaptar el modelo de Ciudad de Buenos Aires (CABA), que apunta a la seguridad, servicios, obra pública. ¿Eso le preocupa?

- CABA es como una provincia, tiene un presupuesto grandísimo, tiene policía y un montón de cosas que, si lo quieren aplicar acá, no sé qué van a hacer con ese modelo cuando se den cuenta de que las competencias son diferentes porque es un municipio. Parte del modelo de CABA, que no es exclusivo de ellos, tiene que ver con buenos servicios, limpieza, con un gran presupuesto destinado a obras, que es lo que estamos haciendo. Lo que hemos logrado es eficientizar al máximo y como nunca el presupuesto municipal y hacer que la plata que el vecino pone en tasas y contribuciones esté en la calle con obras y buenos servicios.

- Colombo vinculó al gobierno provincial y a su gestión al kirchnerismo. ¿Cómo va a contrarrestar ese discurso?

- Es muy difícil explicar cosas que no hago y que terminan no siendo verdades. Sergio Uñac no es kirchnerista. Si lo fuera, no le hubiese corrido el apoyo cuando se hizo el juicio político a la Corte Suprema o no hubiera peleado por el subsidio a los colectivos. Hablé de mi respeto a Colombo en cuanto a la conducta institucional. No nos tenemos que olvidar de eso cuando viene lo electoral y se dice cualquier barbaridad, que no le sirve a nadie. Él ha sido funcionario de Macri. ¿Es macrista? No lo sé, a lo mejor tuvo una relación institucional con ese presidente y no lo puedo tildar de macrista, que también fue un presidente que hizo muchas cosas mal, como el que está ahora. Va a estar esa estrategia electoral de tratar de pegar al Gobernador al kirchnerismo. Ellos se van a despegar del macrismo porque Macri es un dirigente con gran imagen negativa, al igual que Cristina acá. Hay que fijarse quién se saca la foto con quién. En las elecciones llegan los eslóganes. Nosotros no somos un eslogan, somos gestión, de hacer, lo nuestro está en la calle. Como vecino, mucho más que un eslogan, me interesa escuchar las propuestas. Los vecinos tenemos que empezar a ver que no nos entren por lo emotivo, el corazón, el orgullo, estas cositas de colores, porque alguna vez se terminó mal con eso.