Luego de varias jornadas con un mercado cambiario informal inestable, el dólar blue se ha disparado marcando récords históricos en cada cierre. En este contexto, la ministra de Hacienda, Marisa López, dialogó con el programa radial Demasiada Información y realizó un análisis de la situación.

"No podemos negar que estamos atravesando una crisis económica-financiera y la verdad que no me gustaría estar en los zapatos de quien está al mando del Ministerio de Economía", confesó.

En este sentido, explicó que San Juan ha asumido deudas en dólares que corresponden a obras públicas y si bien la provincia deposita la cifra en pesos, después los acreedores cobran en dólares. "El aumento del dólar golpea directamente a la inflación y esto beneficia a muy pocos y perjudica a la mayoría", remarcó,

Consultada sobre los ahorros de la provincia, explicó que cuentan con el fondo anticíclico que está intacto desde hace años y aseguro que "mientras la recaudación acompañe la inflación, vamos a poder cumplir los compromisos".

Finalmente, resaltó que "es preocupante que haya estimaciones de una inflación de un 110%" con respecto a lo que consultoras privadas auguran sobre el aumento del 2023.