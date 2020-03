Luego de que Luis Lucero, secretario General de UDAP, disparara contra la extitular del sindicato, Graciela López, la mujer salió a defenderse y manifestó que "él no era ajeno a la gestión", dado que era su número dos. El actual líder del gremio había dicho que su antecesora no presentó la documentación necesaria en la Anses por el aporte de unos 4 mil jubilados, por lo que se generó un déficit de cerca de 60 millones de pesos. Además, no descartó iniciar acciones legales.

La exconductora de UDAP explicó que a fines de 2018 se les había dicho a los jubilados que tenían la posibilidad de pagar la diferencia en la sede del sindicato o, si no, que el Banco San Juan se lo podía descontar. Es más, confirmó que las personas tuvieron que firmar una autorización para que el trámite se pudiera realizar. Sin embargo, manifestó que "no sabemos qué es lo que pasó que el banco no ha hecho el descuento". Además, afirmó que los jubilados "tienen que pagar esa diferencia para que pueda seguir funcionando el coseguro".

Por la crisis del coseguro, la entidad intimó a cada uno de los afiliados activos o pasivos del gremio a que en los próximos 20 días se pongan al día con las deudas que tuvieran, de lo contrario, les suspenderán el servicio y les iniciarán acciones judiciales para el cobro. Los cruces revelan la fractura entre ambos, la cual quedó en evidencia con el cambio de gestión.