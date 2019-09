Anfitrión. El presidente de la Corte local, Guillermo De Sanctis, acompañó a Lorenzetti en la apertura del Congreso Nacional de Derecho Procesal y en la reunión con magistrados provinciales y federales.

Entre una de las banderas que ha enarbolado la administración macrista en lo que va de su gestión se encuentra la lucha contra el narcotráfico, cuyos voceros la han contrapuesto con lo hecho en el gobierno kirchnerista. Pero el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, resaltó ayer en el Congreso de Derecho Procesal que "hoy no sólo no disminuyó, creció en todo el país", al igual que el consumo. Además, destacó que no se hizo nada en materia de políticas sociales sobre la problemática de la drogadicción luego de un fallo que sacara el máximo tribunal en 2009 en el que instó al Gobierno de entonces o al que lo sucediese a implementar dichas medidas.

La definición de Lorenzetti fue como un misil a uno de los pilares de la gestión de Macri en la lucha contra el narcotráfico: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se ha mostrado al lado de la Policía Federal y Gendarmería en los procedimientos que se han realizado en el país. El supremo, cuando estuvo al frente de la Corte, tuvo una relación de idas y vueltas con el Gobierno nacional. De hecho, distintos analistas a nivel nacional señalaron que hubo una mano del oficialismo que llevó a que en septiembre de 2018 fuera reemplazado en la presidencia del máximo tribunal judicial por sus pares para que ingresara Carlos Rosenkrantz. Movida que festejó una aliada de Macri como Elisa Carrió, quien ha denunciado al supremo en varias oportunidades. Tras el recambio y luego de chispazos, los supremos le licuaron poder al nuevo titular de la Corte en ciertas áreas y se formó una mayoría conformada por Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti que lo dejó solo en votaciones sensibles. Y la figura de Lorenzetti siempre aparece en las sombras de esos movimientos, señalan los medios nacionales.

Lorenzetti dijo que el sistema está colapsado, dado que todos los temas se judicializan.

El cortista dio la disertación inicial de la edición número 30 del Congreso Nacional de Derecho Procesal, el cual preside el titular de la Corte local, Guillermo De Sanctis. Del acto de apertura participó el gobernador Sergio Uñac, quien luego recibió a Lorenzetti en su despacho. Un encuentro que, además de lo institucional, no deja de llamar la atención, teniendo en cuenta que la provincia ha demandado a la Nación por la rebaja de IVA y Ganancias y la deuda de Vialidad.

).

En su discurso habló del colapso del sistema judicial y de la necesidad de repensar los procesos y las alternativas para reducir la litigiosidad, punto en el que también se explayó en la reunión que tuvo con magistrados provinciales y federales (ver nota vinculada). Al referirse a que todos los temas se judicializan, como los de familia, los ambientales y civiles, hizo hincapié en el narcotráfico al manifestar que no sólo no ha decaído sino que ha aumentado. Lorenzetti además habló del fallo "Arriola", el cual estableció en 2009 la despenalización de la tenencia de marihuana para consumo personal. Tras esa sentencia, explicó que la Corte dejó establecido que "hay que hacer políticas sociales y de salud para disminuir el consumo y luego concentrarse en la presión sobre la distribución, pero no se hizo". Inclusive, indicó que "los resultados que se han obtenido en algunos casos importantes es porque hicimos reuniones con jueces, miembros de la Iglesia, gobernadores y dijimos: ¿Dónde está este problema? En una villa, entonces, primero van los jueces con las medidas judiciales, después se instala el Estado, va la Iglesia y los educadores. Es un mecanismo de cooperación que dio resultado".

Por otro lado, remarcó que "no tenemos cárceles. De aquella sentencia de la Corte que dijo que no hay que tener detenidos en las comisarías, la situación hoy está mucho peor que antes".