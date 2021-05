El abogado Martín Zuleta y su colega Mónica Lobos presentarán hoy el pedido de inconstitucionalidad de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) para proteger al niño por nacer y los derechos del padre al que representan, luego de que la esposa de este último solicitara la práctica de aborto legal. El primero de los profesionales confirmó la información, aunque aclaró que, si les queda por pulir algún detalle, efectuarán el planteo durante las dos primeras horas de actividad en Tribunales de mañana.



La presentación es a través del denominado proceso urgente, la llamada cuestión de fondo, luego de que la Sala III de la Cámara Civil le hiciera lugar a la cautelar que habían planteado, por lo que los jueces Juan Carlos Noguera, Juan Carlos Pérez y Sergio Rodríguez le ordenaron a la mujer que se abstenga de llevar adelante la interrupción de su embarazo. Zuleta, además, señaló que pedirán la recusación de la jueza Amanda Díaz, del Civil Nº11, quien había rechazado la cautelar en primera instancia tras criticar la actuación de los abogados. No obstante, fuentes judiciales explicaron que, tras el fallo de los camaristas, el nuevo planteo que realicen los profesionales ingresará en la mesa receptora de causas civiles, en donde se sorteará a qué magistrado de ese fuero le toca. Si recae en el tribunal que conduce Díaz, ahí analizará si se aparta o no.



El caso fue expuesto por el marido de la mujer a través de los medios y, luego, por medio de la presentación de sus abogados. En el avance de la causa, este medio reveló que fue el hombre el primero que solicitó el aborto legal para su esposa en la Obra Social Provincia (OSP), aunque luego dejó sin efecto el pedido. Tras el "arrepentimiento", la mujer, como afiliada indirecta, hizo el planteo para acceder a la interrupción del embarazo, pero también salió a la luz que, tiempo después, dio marcha atrás. No obstante, en la Justicia no tienen la confirmación si la mujer se hizo o no el aborto, por lo que han avanzado con la resolución de las presentaciones del esposo.



La Sala III de la Cámara Civil le reconoció derechos al presunto progenitor para decidir sobre el futuro de un niño por nacer, dado que "el sistema de toma de decisiones en la relación conyugal necesita de forma imperativa de la confluencia de ambas voluntades".

Repudio

El Colegio de Magistrados repudió enérgicamente los ataques por redes sociales contra la jueza Marianela López, del Primero de Familia, quien se había declarado incompetente de intervenir en la medida cautelar.