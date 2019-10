A último momento, una sola lista se presentó ayer para darle pelea a la Agrupación de Abogados Justicialistas por los dos lugares que están en juego para los profesionales de la abogacía en el Jurado de Enjuiciamiento. Tal como había anunciado este medio, los candidatos titulares del sector peronista son Lidia Reverendo y Marcelo Navas. El otro espacio es el que tiene como referente a la expresidente del Foro, Marianela López, quien impulsó en la lista a José Luis Miolano y Vanesa Laciar. La disputa se definirá el 12 de diciembre y será para integrar el año que viene el órgano que analiza la actuación de los magistrados. El comicio ha cobrado relevancia dado que hay grandes chances de que en 2020 se avance contra el proceso de destitución del juez penal Pablo Flores.



Una fuerza que tuvo intenciones de competir hasta la tarde de ayer fue el grupo llamado Foro Independiente, que tiene como uno de sus referentes a Marcelo Arancibia, extitular del Foro. Tras intensas negociaciones, el armado no se completó. Arancibia criticó a López, debido a que consideró que la construcción que hizo la mujer surgió sólo para dividir los abogados independientes y favorecer a la lista del peronismo. En cambio, la expresidente de la entidad indicó que su propuesta surgió de un consenso entre distintos sectores que buscan representar al abogado independiente del Foro y minimizó las críticas de Arancibia.



Reverendo y Navas (Ver perfiles) llevan como candidatos suplentes a Viviana Quero y Juan Manuel Juárez. En el sector de López, la lista que contiene a Miolano y Laciar están anotados como suplentes Ana Carolina Martínez y Diego Fabián Tell.



La elección de los dos representantes en el Jurado de Enjuiciamiento despertó suma atención entre los abogados, ya que hay chances de que el tribunal intervenga en la instancia decisiva del proceso de destitución que se está llevando adelante contra el juez penal Pablo Flores. El magistrado, titular del Segundo de Instrucción, está en la mira de su colega Pablo Ortega, al frente del Primer Juzgado Correccional, por haberle entregado una camioneta al comisario Gustavo Padilla, sin la autorización correspondiente de la Corte de Justicia. Es que, al tratarse de un depositario judicial, es el máximo tribunal de justicia de la provincia el que debe librar la autorización de una movilidad incautada por la Justicia. Incluso, Padilla no usó el vehículo para tareas oficiales si no para fines particulares. Ortega solicitó al Jurado de Enjuiciamiento la remoción de Flores para poder indagarlo y la actual conformación del tribunal debe decidir si admite o no el planteo. Los cargos de los miembros del Jury finalizan el 31 de diciembre, por lo que el año que viene habrá un recambio de todos los puestos.

Lista Unidos por el Foro

LIDIA REVERENDO

Trabaja en Fiscalía de Estado como subdirectora del área de Mediación. Se recibió en 1991 en la Universidad Nacional de Córdoba y fue asesora jurídica de la Municipalidad de San Martín y apoderada en la de la Capital. Es actualmente integrante del Jurado de Enjuiciamiento y está ternada para el cargo de defensora oficial de pobres y ausentes. Su suplente es Viviana Quero.

MARCELO NAVAS

Se recibió en 1985 en la Universidad Católica de Cuyo. Trabajó en Tribunales mientras estudiaba. Integró el Consejo de la Magistratura en el período 2014 - 2018. Es apoderado externo en temas laborales de OSSE. Se especializa en materia civil, comercial y laboral y patrocina compañías de seguros y empresas. Tiene 35 años de ejercicio profesional. Su suplente es Juan Manuel Juárez.

Lista Consenso

JOSÉ LUIS MIOLANO

Es el actual Director de Asuntos Legales de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). En ese cargo ha llevado adelante distintas causas representando a la casa de altos estudios en la Justicia Federal. Se presentó en los últimos concursos para las vacantes en la Corte de Justicia, pero nunca llegó a integrar una terna. Carolina Martínez es la primera suplente de la lista.

VANESA LACIAR

Es magister en Derecho Administrativo y actualmente tiene a cargo el Instituto de Derecho Civil del Foro de Abogados. Su especialidad, dentro del ámbito laboral, es Daños y Perjuicios. Hace 23 años que ejerce como litigante. En 2017 fue candidata a la Presidencia del Foro y un año después peleó por la Vicepresidencia. Diego Fabián Tell va como suplente.