Al frente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), Daniel Sessein resaltó que en la gestión del presidente Mauricio Macri hubo una "oxigenación" en la relación de los medios de comunicación con el Gobierno nacional. En contraposición, destacó que durante el kirchnerismo se montó "una guerra contra el periodismo". El abogado, periodista y director de La Gaceta de Tucumán participó ayer de la jornada sobre libertad de prensa que ADEPA organizó en conjunto con la Corte de Justicia, de la que participaron prestigiosos juristas nacionales. En diálogo con este medio, Sessein destacó el valor y las virtudes del diario papel en tiempos de tecnología digital y remarcó que el periodismo es la vacuna contra las noticias falsas (fake news) que circulan en las redes sociales.



- ¿Cómo es la relación del Gobierno nacional con los medios periodísticos?



- Desde principio hemos sostenido que hubo un cambio radical en la relación entre Gobierno y los medios. La gestión del Presidente Macri restableció una relación razonable, madura, democrática y abierta con los medios. Lo más importante fue que se desmontó el fin de la guerra contra el periodismo, ya que lo que se vivió fue un escenario de extrema hostilidad de un Gobierno que buscó cooptar por un lado, someter por otro, controlar la agenda. Creó un aparato paraoficial que usó los medios públicos como medios propagandísticos para desacreditar al periodismo independiente y a las críticas de la oposición, la Justicia y todo aquel que cuestionara algún aspecto de la gestión. Se sancionaran leyes para tratar de condicionar la línea editorial o desmantelar medios específicos como el grupo Clarín. Se usaron los organismos de control para persecución política, la pauta se multiplicó de manera inédita y fue un instrumento para sancionar o premiar o para crear medios que vivían exclusivamente de la pauta.



- Y en los casi tres años de gestión de Macri, ¿qué balance hace?



- Además de eliminar de la gestión este tipo de actitudes hostiles contra los medios, se restablecieron las conferencias de prensa y los canales de comunicación de los funcionarios con la prensa, se sancionó la ley de acceso a la información pública y se dejó de usar la pauta como herramienta de condicionamiento. Y ahí aparecieron los problemas de fondo de la industria periodística: los problemas frente a la revolución tecnológica, la adecuación a las nuevas demandas de las audiencias, los problemas de sustentabilidad. Este Gobierno empezó a racionalizar la pauta oficial que se había multiplicado, pero ese ajuste, en el primer semestre de 2018 contra el primer semestre de 2017 refleja una caída del 75 por ciento, con lo cual, el Estado que era el principal anunciante de los medios, de pronto pega un freno muy fuerte, lo que genera un impacto que no le da tiempo a la industria a acomodarse. Eso obliga a buscar medidas como tienen el primer mundo sobre una protección especial a un sector que hace una contribución institucional central, la cual pasa por cierta flexibilidad en materia impositiva para tratar de paliar y contribuir a un proceso en el que la industria busca un nuevo modelo de negocio. Todo Gobierno con espíritu democrático profundo debe velar por la salud de ese sector.



- Habló de la sustentabilidad de los medios, ¿cuál es el escenario actual?



- Las vías tradicionales de ingreso, la publicidad en particular, están hoy en graves problemas por la aparición de esta nueva competencia, de nuevas reglas, de nuevas dinámicas como la del mundo digital. Así, los medios tradicionales deben buscar nuevas vías. La suscripción es una de ellas, al igual que la publicidad segmentada a partir de los conocimientos que hoy tenemos de la audiencia, el comercio electrónico con algunas actividades no periodísticas que ayudan a esa sustentabilidad. Pero al mismo tiempo es una cuestión que afecta a toda la ciudadanía: la sustentabilidad de nuestros medios habla de la sustentabilidad de la democracia. Sin medios no hay democracia.



- ¿Y los diarios en formato papel cómo deben reinventarse?



- Los diarios dejan de definirse por su soporte. Ya no son nada más que los ejemplares en papel. Un diario hoy es una estructura que procesa información y que la distribuye a través de múltiples plataformas. Eso implica una dinámica nueva, incorporar lenguajes, técnicas, estéticas, narrativas diferentes para tener presencia en los celulares, computadoras, tablets, videos, animaciones. Pero al mismo tiempo, el diario papel, que muchos han dado por muerto anticipadamente, es más fuerte de lo que muchos piensan. Por ejemplo, La Nación destapó quizás la mayor trama de corrupción de la historia argentina (por los cuadernos de las coimas en la obra pública K). Los diarios siguen generando la mayoría y los mejores contenidos periodísticos en la actualidad, que se distribuyen en otras plataformas y replican otros medios. El diario papel sigue teniendo virtudes en un mundo en el que hemos pasado de la escasez informativa a la saturación. La opinión sigue siendo un formato mucho más amigable para el análisis más profundo, alejado de esta lectura promiscua, cruzada e intermitente de los medios digitales. El diario tiene la fuerza de la marca, la capacidad para tratar cierto tipo de mensaje con una profundidad y precisión en la que el soporte papel es ideal.



- ¿Cómo ve el fenómeno de las noticias falsas en las redes?



- Es una de las grandes pestes de estos tiempos. Es un fenómeno nuevo, muy ligado a la revolución digital, a la acción de plataformas muy nuevas, como Facebook y Google, que han tenido una expansión extraordinaria y son vehículos para muchas de estas epidemias. El periodismo es la vacuna contra las noticias falsas en las redes. Por su capacidad pedagógica para que la ciudadanía pueda distinguir entre una opinión e información, de una noticia chequeada de una falsa o entre la publicidad y la información. Por otro lado, se constituye en antídoto: cuando el daño está hecho allí aparece el periodismo para contrastar la información falsa con la verdadera. Las noticias falsas son el precio que debe pagar la libertad de expresión.



- ¿Avanza la relación entre los poderes judiciales y el periodismo en materia comunicativa?



- El Poder Judicial ha tenido que dejar de lado el viejo axioma de hablar solamente a través de sus sentencias y ha apuntado a establecer una comunicación más directa, más amplia y más dinámica con la ciudadanía. Lo hemos charlado con muchos representantes de poderes judiciales a lo largo del país, particularmente con la Corte Suprema. Hemos sido testigos de ese cambio. Con organismos como el Centro de Información Judicial (CIJ), la Corte Suprema de la Nación plasmó una verdadera política de Estado de acercamiento, que implica adaptar el lenguaje y abandonar una terminología que suele ser críptica para el ciudadano común. Y allí hay un acercamiento con el periodismo, que a su vez debe también dotarse de la precisión y el rigor adecuado para no tergiversar en su interpretación lo que los jueces sostienen a través de sus sentencias. Es un camino de ida y vuelta entre la prensa y el Poder Judicial.

Pantallazo local y nacional con el gobernador Uñac

Encuentro. El gobernador Uñac se reunió con el presidente de ADEPA y el resto de los integrantes de la comitiva en un encuentro calificado por los presentes como "muy cordial".

El presidente de ADEPA, Daniel Sessein; los abogados Gregorio Badeni y Félix Lonigro y el sanjuanino Diego Fuentes, miembro de la entidad y director de Diario Huarpe, se reunieron con el gobernador Sergio Uñac. Según reflejó la página oficial del Ejecutivo, Sessein manifestó que "el Gobernador nos comentó cómo veía a la provincia, los detalles de su gestión, su visión del país y del justicialismo y cómo imaginaba el futuro político económico de nuestro país en medio de tiempos muy acelerados y complejos".



Luego de la agenda en San Juan, el titular de ADEPA viajó a Mendoza, en donde se realizará la edición 56 de la Asamblea General Ordinaria de la entidad. En el evento se brindará un informe sobre la situación de la libertad de expresión en Argentina y se tratarán asuntos internos de la institución. Además, se renovarán las autoridades para el período 2018/2019, y se renovará parcialmente la Junta de Directores.