Los gremios docentes UDAP y UDA ya solicitaron al Ministerio de Educación que fije la fecha de paritaria para discutir la suba salarial de este año y AMET lo hará la semana que viene. La convocatoria no será inmediata, ya que suele ser en febrero, pero se trata de la movida que enciende la luz de la negociación. Desde los tres sindicatos señalaron que no están dispuestos a perder frente a la inflación de este año, por lo que destacaron que le pedirán al Gobierno que sostenga la cláusula gatillo (la herramienta que actualizó los salarios de acuerdo al avance del nivel de precios) o un mecanismo similar. La disputa se vislumbra complicada teniendo en cuenta la delicada situación económica del país y que la inflación está prevista en un 42 por ciento. La ministra de Hacienda, Marisa López, había señalado que no veía conveniente la aplicación de dicha herramienta, aunque había aclarado que tenía que definirlo con el Gobernador. La funcionaria ayer no la descartó ni la confirmó, pero dijo que resultó "costosa" para la provincia.



Los planteos de los sindicatos locales se dieron luego de que el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, asegurara que llamará a las confederaciones y gremios nacionales a reunión paritaria para el 20 de este mes, luego de que el gobierno de Macri suspendiera ese tipo de encuentros (Ver recuadro). En dicho cónclave se establecerá el piso salarial que servirá de base para todas las provincias, por lo que, tras la definición, se llevarán a cabo las respectivas paritarias locales.



Desde UDAP, Luis Lucero, señaló que "va a ser un año complicado donde la inflación no va a bajar abruptamente". No obstante, manifestó que "mientras esté la cláusula gatillo tenemos la garantía de que la inflación no va a superar los acuerdos salariales". Además, aclaró que "nunca vamos a negociar a la baja o en menores condiciones que la última vez". A su vez, agregó que, si se sacara esa herramienta de actualización, el Gobierno "tendrá que tener alguna alternativa que sea superadora" porque "tenemos que seguir tratando de recuperar los puntos que se perdieron del poder adquisitivo". Por su parte, Roberto Rosa, de UDA, destacó que "vamos a seguir pidiendo la cláusula gatillo" para "que el salario no pierda frente a la suba del índice de precios". En cuanto a AMET, Daniel Quiroga expresó que "tenemos que sentarnos a negociar" y remarcó que el mecanismo de actualización "ha servido". Frente a la difícil discusión que se avecina, indicó que "hay que buscar la mejor negociación y la más conveniente para los docentes para que no se pierda el poder adquisitivo del salario. Tienen que darse las mejores condiciones para la preservación del sueldo en todo el año".



Como el acuerdo salarial 2019 fue del 27 por ciento y la inflación anual va por el 48,3, la diferencia le ha costado al Estado cerca de 350 millones de pesos extra. Por eso, López señaló que la cláusula gatillo resultó "costosa" y explicó que hay que llegar a "un acuerdo responsable y que se pueda cumplir". Además, indicó que el Ejecutivo "gobierna para todos los sanjuaninos" y que si hay alternativas "primero las hablaré con el Gobernador".



Definiciones

LUIS LUCERO- Secretario General de UDAP

“Si no hay cláusula gatillo, la mi­nistra tendrá que tener alguna alternativa superadora. Hay que analizarlo, pero nosotros no ne­gociamos a la baja porque la próxima inflación va a impactar en el básico del docente y tene­mos que seguir recomponiendo el salario del trabajador”.

ROBERTO ROSA - Secretario General de UDA

"Apostaremos a conservar la cláusula gatillo para que el salario no pierda frente a la inflación. Vamos a seguir insistiendo porque es importante para defender el cargo de maestro testigo y de grado. Por ahora, no somos pesimistas ni optimistas, pero va a ser una negociación muy difícil".

DANIEL QUIROGA - Secretario General de AMET

"Vamos a negociar con el Gobierno provincial y analizaremos las condiciones que sean más beneficiosas para los docentes. No sé cuál es la mejor, pero serán las necesarias para la preservación del sueldo durante todo el año y para que no pierda valor ante la inflación".

MARISA LÓPEZ - Ministra de Hacienda

"La cláusula gatillo ha sido muy costosa para la provincia, toda vez que la inflación ha superado en 12 puntos la recaudación. Ha sido un esfuerzo importante. Todavía no he hablado con el Gobernador y desde mi opinión se deben tener en cuenta variables al momento de un acuerdo".

Convocatoria nacional

Durante la gestión de Mauricio Macri, la paritaria nacional se suspendió, ya que estableció por decreto que el piso del cargo testigo se iba a determinar de acuerdo al valor del salario mínimo, vital y móvil más un 20 por ciento. Así, el Gobierno anterior entendió que no era necesario ese tipo de encuentro, lo que le valió una lluvia de críticas. La administración de Alberto Fernández ya adelantó que reanudará las paritarias y a los gremios y confederaciones nacionales les sirve para fijar un piso más elevado del que automáticamente se determinaba durante el macrismo. No obstante, trascendió que habrá "limitaciones" en el encuentro y que se estaba analizando aumentar el Fondo de Incentivo Docente (Fonid) que reciben todas las provincias para compensar los salarios.