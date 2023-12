Miriam Ábrego ocupará la silla que había quedado vacía en el Concejo Deliberante de Caucete, luego de que la edil electa, Adriana Ginestar, renunciara al cargo para desempeñarse como fiscal en el Poder Judicial. Así lo decidieron los tres concejales que responden a la intendenta Romina Rosas y que se impusieron en la votación, los que se basaron en darle el lugar a la mujer para garantizar la paridad de género. Si bien Ábrego pertenece a la lista de Sonia Recabarren, quien tiene un fuerte enfrentamiento con la jefa comunal, hay voces que señalan que podría ser una "aliada" del oficialismo para conseguir la mayoría y de ahí su elección. El que quedó afuera fue Pedro Gómez, quien también integró la lista de Recabarren y le seguía a Ginestar. El dirigente contó con el apoyo de concejales de Juntos por el Cambio, lo que hace presumir que está más cerca de un rol opositor. Molesto, Gómez apuntó contra el Ejecutivo, lo acusó de "interferir" en la definición y dijo que "irá a la Justicia" porque le corresponde la banca y porque se cometió una "ilegalidad".

La polémica se centra en el origen de la conformación del Concejo en base al sistema electoral, el cual es igual a la Ley de Lemas. Rosas pudo meter tres concejales (José Luis Giménez, Rosa Poblete y Luis Roca), mientras que, Recabarren, su rival peronista por la intendencia, ubicó a Franco Buffagni y Ginestar. Por Juntos por el Cambio (JxC) ingresaron Emanuel Castro y Ramiro Fernández.

A la hora de elegir el reemplazo de Ginestar, los ediles de JxC y Buffagni votaron por Gómez, al sostener que el Código Electoral y la Carta Orgánica establece que la banca le corresponde al que seguía en la lista. Los tres de la jefa comunal lo hicieron por Ábrego. Ante esa igualdad, la presidenta de la sesión preparatoria, la oficialista Poblete, desempató en favor de la mujer en base a la paridad de género. La movida de piezas puede ser clave, puesto que da pistas de futuras alianzas dentro del Legislativo.

Gómez se mostró disconforme y señaló que "los que han votado equivocadamente no pueden aducir que desconocen la ley" porque "según ellos, lo hicieron en base a una paridad de género que esta no prevé. No tiene sustento legal la votación". Si bien el Código Electoral contempla la paridad de género, sólo lo hace obligatorio para la elaboración de las listas de candidatos. No menciona este punto en la conformación de un cuerpo deliberativo. Así, el dirigente resaltó que, "lamentablemente, el Ejecutivo ha tomado participación, decidiendo y formando voluntad en el Concejo". También remarcó que "los poderes tienen que disponer y definir por sí mismos. No tienen que escuchar voluntades ni tiene que haber intereses políticos". En ese marco, comentó que hoy se presentará en la Justicia porque lo que sucedió es "ilegal".

Antes de entrar en la discusión por el reemplazo de la hoy fiscal, el cuerpo deliberativo definió a sus autoridades. De esa manera, Giménez fue elegido como presidente del Concejo, Roca como vice primero y Buffagni como vice segundo. El oficialismo había propuesto a Castro, de JxC, pero este rechazó el lugar.