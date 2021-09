Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) dejaron el nivel más bajo de participación desde el regreso de la democracia, con el 67,28 por ciento. Pero, históricamente, la cifra aumenta en la general. El promedio de 2011 a 2019 da 2,5 de incremento de asistencia. Si a eso se le suman los votos en blanco y nulos del comicio del domingo, que pueden transformarse en válidos, el número llega a 8 puntos. Se trata de una cifra hipotética, que puede crecer o reducirse dado que el escenario de pandemia y descontento la torna impredecible, pero que está bajo análisis por los integrantes de los frentes electorales, quienes también hacen sus cuentas. Es que parte o el total de ese eventual porcentaje puede resultar clave para la elección del 14 de noviembre, teniendo en cuenta que la diferencia entre el Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC) fue de 4,64 puntos, ya sea para que se estire, se revierta el resultado o, incluso, permita un ascenso de Consenso Ischigualasto o del Frente de Izquierda. Todo está por verse.

Antes de las primarias, desde las alianzas electorales convocaron a la gente a votar, dado que se vislumbraba un bajo nivel de concurrencia por el temor al coronavirus, pese a que hubo un protocolo sanitario, sumado a que las PASO de un comicio exclusivamente legislativo no despierta mucho interés. La general, aun en este caso, es más atractiva porque es definitoria: no define candidaturas, como en la interna, sino los tres diputados nacionales que integrarán la Cámara baja. En ese contexto, desde los frentes electorales ya empiezan a ver las estrategias para mejorar sus guarismos. El oficialismo, en principio, buscará recuperar la senda de victorias más holgadas en los departamentos en los que triunfó, pero con un menor caudal, con la base de los logros de la gestión provincial y municipal (ver página 3). En la principal coalición opositora, ¿apostarán a visitas de figuras nacionales de JxC que pueden llegar a ser convocantes, como lo fue Patricia Bullrich, titular del Pro, o lo puede ser el radical Facundo Manes o el propio jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien ha mostrado sus intenciones para una carrera presidencial? Es un horizonte que observan algunos operadores políticos.

Dichas estrategias están centradas en captar electores, que, en el caso de los principales frentes, puedan atraer de otras alianzas más relegadas, a través del denominado "voto útil", es decir, el que va a los que tienen chances de ganar. Aunque los armadores políticos también buscarán seducir a un segmento en particular. En primer lugar, a los que emitieron su sufragio en blanco, que, de acuerdo al escrutinio provisorio, fueron un 2,87 por ciento. Y, en segundo lugar, no pierden de vista a aquellos cuyos votos fueron anulados, ya sea porque metieron en el sobre una boleta en la que no se identificó el nombre del frente, la lista, el tipo de elección o la categoría o porque metieron un objeto extraño al voto. Ese sector representó el 2,89 por ciento, el que, por lo general, es un "voto bronca", pero que puede convertirse a favor de una u otra propuesta en la general.

Después está la posibilidad de aumento en la cantidad de electores, la que se sustenta en estadísticas. El nivel de asistencia fue del 67,28 por ciento, por debajo del registro más escaso, que fue del 71,65 de la legislativa de 2005. Desde que se implementaron las PASO en 2011 a 2019, el crecimiento de participación, en promedio, de cara a la general es del 2,5 por ciento.

Ullum

65,08 Por ciento obtuvo el Frente de Todos en Ullum. Fue el más alto y fue por el trabajo conjunto del intendente con el PJ.

Santa Lucía

24,86 Fue la diferencia porcentual que le sacó Juntos por el Cambio al Frente de Todos en Santa Lucía. Fue la más abultada.

Valle Fértil

61,95 Fue el porcentaje que el oficialismo logró en Valle Fértil. El intendente Omar Ortiz sacó chapa en el tope de más votados.

Capital

50,88 Por ciento sacó Juntos por el Cambio en Capital, mientras que el Frente de Todos obtuvo el 28,1.

Escrutinio definitivo

El escrutinio que lleva adelante la Justicia Federal con competencia electoral arrancará hoy a las 18, en la sede que está ubicada en calle Brasil 283 Oeste. El resultado es el que se tiene como oficial, ya que el provisorio, que realiza el Poder Ejecutivo, es a los fines informativos.