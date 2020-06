"Si hay una prórroga de mandatos, será por unos meses. No estoy de acuerdo con que sea de manera indefinida", resaltó la presidente del partido bloquista, Graciela Caselles. "No tengo problema con la extensión del período de las autoridades", destacó a su vez Luis Rueda, titular de la Convención, quien apuesta a tomar las riendas de la fuerza política. De esa forma, ambos líderes admitieron dicha posibilidad, teniendo en cuenta las restricciones que existen por la pandemia del coronavirus para llevar adelante un acto eleccionario como el que tiene que sortear el bloquismo en el segundo semestre de este año.

Según reconocieron las autoridades, los mandatos vencen el 27 de octubre y, de acuerdo a la Carta Orgánica, la convocatoria a elecciones debe realizarse 90 días antes, es decir, el 27 del mes que viene. Por esa razón, Caselles manifestó que su objetivo es pedirle instrucciones al Comité Covid-19 provincial y a la Justicia Federal con competencia electoral sobre qué hacer con el comicio. La presidenta señaló que la semana que viene hablará el tema con los demás miembros del Comité Central bloquista y que la semana siguiente hará el pedido ante el organismo administrativo y el judicial.

El Comité Covid-19 le rechazó la posibilidad de hacer una elección al Foro de Abogados debido a que rige el decreto presidencial que prohíbe las reuniones masivas, pese a que desde la entidad habían presentado un protocolo. Los profesionales de la abogacía tenían previsto la realización del comicio para la primera quincena de agosto, mientras que la del bloquismo sería entre septiembre y principios de octubre. El Foro no es la única institución en la que sus integrantes no han podido ir a las urnas, ya que en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) también han suspendido su calendario electoral (ver recuadro).

No obstante, Caselles dijo que, si se han liberado todas las actividades, "vamos a hacer la convocatoria el 27 de julio. Si eso no sucede, pediremos instrucciones". Por su parte, Rueda remarcó que "no me parece el momento para hablar de un protocolo para hacer una elección cuando hay muchas actividades que no se han reiniciado. Si corresponde, no tengo problemas con la prórroga de mandatos".

Las definiciones del titular de la Convención van en consonancia al escenario actual de pandemia. A la vez, resultan clave, ya que, desde su sector, hay integrantes que no quieren saber nada con que Caselles siga al frente del partido y buscan el recambio lo antes posible, lo que choca con el impedimento, por ahora, de llevar a cabo una elección.

Fuentes judiciales vieron con buenos ojos que desde el partido vayan teniendo contacto con la Justicia Federal con competencia electoral, ya que todo el proceso debe ser controlado y avalado. Es más, como se levantó la feria judicial en San Juan, los plazos están vigentes y el más cercano es el del 27 de julio. Si la situación continúa con las actuales restricciones, las fuentes expresaron que podría suspenderse el calendario, lo que llevaría indefectiblemente a la prórroga de los mandatos.

Rueda y sus seguidores vienen armando todo para que este se convierta en el sucesor de Caselles. Inclusive, el presidente de la Convención bloquista viene planteando la necesidad de estirar de dos a cuatro años el período de los mandatos, lo que requiere de una amplia convocatoria de afiliados, lo que también se ve impedido por el distanciamiento social.

INTERNA

En la última reunión bloquista, Rueda ratificó que jugará por la conducción y dijo que "el que quiera interna, que venga que acá la va a tener", en clara alusión a las versiones que indican que Caselles está fogoneando, por lo bajo, a un candidato rival.

Suspensiones

En la UNSJ suspendieron el calendario electoral y la Asamblea Universitaria prorrogó los mandatos de todas las autoridades hasta que pase la situación de fuerza mayor generada por el coronavirus. Lo único que falta es que la Asamblea suspenda el artículo 200 del estatuto, el cual indica que los funcionarios asumirán el 1 de julio, algo que no va a suceder. Por otro lado, el Comité Covid-19 no aprobó el protocolo para que el Foro de Abogados realice su elección, la cual estaba prevista para agosto, por lo que ahora todo indica que debe salir una ley que suspenda el cronograma electoral y extienda el período del vice y tres directores.