Debate. El pasado jueves los ediles opositores a Gramajo no trataron el Presupuesto 2019 y propusieron una serie de modificaciones al documento. La comisión de Hacienda y Presupuesto analizará los cambios el miércoles en comisión.

El intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, juega con el tiempo. Según indicaron fuentes calificadas, el jefe comunal tiene una serie de herramientas bajo siete llaves para el caso de que los ediles opositores a su gestión se mantengan en la postura de postergar el tratamiento del Presupuesto 2019. Uno de los mecanismos a los que apuesta el intendente es, de no tener el OK del Concejo, trabajar con los recursos del 2018, lo que le permitiría incorporar fondos provinciales o nacionales para encarar los gastos que tiene previstos para la comuna. El segundo mecanismo responde más a una jugada política, ya que las fuentes indicaron que, si el presupuesto no es tratado el jueves, el mismo quedará aprobado automáticamente tal cual lo presentó oportunamente, ya que el mismo habrá cumplido un mes desde que lo remitió para que sea discutido por los ediles.



Ambas herramientas están contempladas en la Carta Orgánica municipal, por lo que se trata de mecanismos habilitados para el jefe comunal, indicaron las fuentes. Es más, al no tener una respuesta por parte del cuerpo deliberativo, Gramajo mantuvo una reunión con el ministro de Hacienda Roberto Gattoni. Entre ambos analizaron la situación y según se pudo conocer, el intendente salió tranquilo del encuentro. Al ser consultado sobre la situación y la falta de aprobación de los recursos y gastos previstos por el jefe comunal chimbero, el funcionario uñaquista manifestó, sin dar detalles, que "Gramajo tiene un montón de opciones. Creo que lo va a arreglar con las herramientas que la Carta Orgánica y la Ley del Presupuesto 2018 le da. Con lo cual, es un tema que creo que está cerrado".



La puja por la norma que rige los destinos anuales de una comuna comenzó el jueves 13, cuando el Concejo Deliberante se dispuso a llevar a delante el tratamiento del Presupuesto 2019, pero al conocer que no contaría con los números suficientes para su aprobación, requiere siete de los diez votos de los concejales y el oficialismo sólo cuenta con cinco, los ediles que apoyan a Gramajo propusieron un cuarto intermedio hasta el jueves pasado, en busca de ganar tiempo para encarar negociaciones y que la norma se aprobara sin cambios. Tras una semana, el consenso no se logró y el tratamiento fue postergado nuevamente. Pero además, los ediles que cuestionan a Gramajo propusieron una serie de cambios que deberán ser discutidos en la reunión del miércoles de la comisión de Hacienda y Presupuesto (Ver Claves). Ahora la fecha límite para dar el debate es el jueves, cuando se reanude la sesión, o a más tardar el viernes, en el último día hábil del año. Las fuentes indicaron que de ser el jueves o el día siguiente, la norma quedaría aprobada de hecho, sin tratamiento ya que habría transcurrido 30 días desde que el intendente envió el proyecto y no fue tratado por el Concejo Deliberante. Es más, sobre los plazos, Gramajo sostuvo que "como no lo trataban, les pedí una prórroga hasta el 31 de diciembre, cuando en realidad lo tendrían que haber tratado el mes pasado".



Fuera de las opciones, el jefe comunal todavía apuesta a lograr la aprobación, aunque volvió a cuestionar a los concejales al manifestar que "buscan un posicionamiento político para las próximas elecciones. Por eso, los llamo a la reflexión, a que traten el presupuesto con responsabilidad, con madurez política. Las elecciones son el año que viene y es ese el momento para que ellos propongan un proyecto superador a lo que venimos haciendo en el departamento".



Cambios en Personal



La oposición propuso disminuir la planta política del ejecutivo a 34 cargos y del Concejo Deliberante a 18. Además planteó que el monto presupuestado en el proyecto como Personal, que asciende a 224.230.433 pesos, deberá estar destinado al pago de sueldos y futuros aumentos que se produjesen en el año 2019.



Bienes de Capital



La ediles opositores quiere aumentar los bienes de capital para la compra de camiones recolectores de residuos de 595.865 pesos a 15 millones para 2019, junto con una disminución en la partida de bienes de consumo y servicios no personales aumentándolo un 60 por ciento más, pasando de 93 millones de pesos a 148 millones.



Contrataciones



Junto con otros cambios, los concejales buscan dejar sin efecto la contratación del servicio de recolección de residuos domiciliarios y no domiciliarios a partir del 1 de marzo de 2019. Además, quiere que la cantidad de contratados no se incremente al día 30 de agosto del 2018, último balance presentado a este Concejo Deliberante.