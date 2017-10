Un peligro. En el ancho de la calle sólo entran dos camiones. Los vecinos caminan por la orilla poniendo en riesgo su vida, es por esto que hicieron el reclamo.

Los vecinos de Pellegrini casi calle 5, en La Bebida, aún no salen del asombro tras el dramático accidente en el que murió Maicon, de 3 años. A esta consternación se les sumó ahora el miedo y el enojo. Ellos reclaman que no tienen vereda para caminar. Es por esto, que piden alguna solución. "Cuando los chicos van a la escuela caminan por la orilla de la calle. Hay veces que es de noche y no se ve nada", dijo Laura Olmos, una de las vecinas que socorrió a los hermanitos accidentados hace 3 días.



La calle Pellegrini entre Ignacio de la Roza y calle 5 se volvió transitada hace varios años. A esto se le sumó la construcción de varios barrios, que hicieron que el lugar esté más poblado. Sobre todo, cerca de calle 5, donde fue el accidente.

"No queremos pasar nunca más por una tragedia. Sólo pedimos un lugar para caminar" MARCOS SOSA vecino

Si bien hay todo tipo de vehículo que transita por ahí, hay mucho tránsito pesado. Es decir, camiones que pasan a cada rato. Es que por ahí hay fincas, fábricas, obras en construcción y hasta la Planta de Tratamiento de Residuos, que recibe la basura de varios municipios. Además de los camiones, por la zona pasan colectivos de la empresa La Positiva, justamente uno de la línea 17 fue el que atropelló a los hermanitos. Es por esto, que a toda hora el tránsito es un caos. Incluso los fines de semana. A estos vehículos se suman bicicletas y personas caminando en ambos lados de la Pellegrini, que tiene una estrechísima banquina, enormes arboles y dos canales.



"Muchos niños caminan más de 20 cuadras por esta orilla de la calle para llegar a la escuela. Hay mamás que pasan con tres o cuatro niños y deben caminar en fila india porque aun así es peligroso. Siempre llevan a alguno sin tomar de la mano porque no se puede; y las que tienen bebés van por la calle con sus carritos", dijo Laura Olmos que vive en calle 5 y que todos los días acompaña a sus hijos a la escuela Diógenes Perramón que está en esa zona. Es por esto que los vecinos piensan que la muerte del pequeño se podría haber evitado con una obra que prevea seguridad para los peatones. "Si no pueden hacer veredas, aunque sea pongan lomadas para que los camiones no transiten tan rápido. Acá no hay calle que corte la Pellegrini y entonces aprietan el acelerador y manejan rapidísimo", dijo Federico Olmos, otro vecino que vive frente a la zona donde quedó tendido el cuerpo de Maicon.