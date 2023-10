El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) había sorteado los 930 lotes con servicios del futuro barrio Valle del Sol para que los beneficiarios pagaran el terreno y, luego, engancharan el crédito oficial para la construcción de sus casas. En la repartición están evaluando si los postulantes cumplen los requisitos y, en ese marco, ya resolvió la situación de 355. De ese total, 215 siguen en carrera por lo que en las próximas semanas los notificarán para que "puedan empezar a hacer la cuota ahorro de los terrenos" indicó Marcelo Yornet, director del organismo. Por otro lado, 140 beneficiarios fueron dados de baja porque no cumplieron con las condiciones exigidas, entre las que se encuentra que el grupo familiar cuente con, al menos, tres salarios mínimos. Es decir, cuatro de cada diez casos examinados se quedaron afuera. Bajo ese marco, en el IPV deberán sortear nuevamente los lotes que quedaron libres, aunque, según dijo el funcionario, no está definido si se hará durante esta gestión o quedará en manos del gobierno de Marcelo Orrego, de Juntos por el Cambio (JxC).

El programa de venta de lotes urbanizados para, luego, acceder a un crédito para que los adjudicatarios construyan una vivienda es el primero de estas características en la provincia, el cual se denomina "Suelo Activo, Sueño Cumplido". El barrio "Valle del Sol" está ubicado en calle Chacabuco, entre Dr. Ortega y República del Líbano, Rawson, y se encuentra en etapa de urbanización, es decir, la instalación de los servicios de agua potable, energía eléctrica, gas y cloacas. En ese marco, Yornet aclaró que, "una vez que les entreguemos el terreno a los beneficiarios y sepan su ubicación, van a poder ir avanzando con el préstamo". Así, de los 930 beneficiarios, en la repartición ya comprobaron que 215 cumplieron las exigencias y en los próximos días los notificarán para que comiencen a pagar una cuota mensual que está valuada en 30 Unidades Habitacionales (UH), las que son actualizables. En el IPV también les darán a los que empiecen a pagar su terreno los diversos "prototipos de viviendas" para que puedan seleccionar y edificar su hogar.

El director del IPV aclaró que la actual administración de Sergio Uñac pretende dejar a quienes ya presentaron y tienen aprobados los papeles todo "encaminado para que empiecen a pagar este ahorro previo y, a medida que vayan saliendo de todo el camino administrativo y legal, irá saliendo la tanda siguiente y eso ya queda andando".

Ahora, hay un grupo de 140 sorteados que no alcanzaron las condiciones exigidas. La principal es que el grupo familiar perciba una remuneración equivalente a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM). El total arroja hoy 396.000 pesos. La cantidad de bajas puede subir debido a que hay 575 postulantes en evaluación. Por eso, Yornet indicó que, "hasta que no tengamos el número final de los lotes vacantes, no vamos a decidir qué va a pasar con eso. No sé todavía, capaz que terminemos y ahí decidamos o la ejecución lo haga la próxima gestión". El funcionario había señalado que se debía hacer un nuevo sorteo ante las bajas.

Tras la convocatoria al plan, se anotaron alrededor de 4.200 personas. Sin embargo, muchas declinaron su intención al no cumplir con los requisitos. En el marco de la política habitacional de la gestión uñaquista, el programa apunta al sector de la clase media.

Por otro lado, el presupuesto original para la urbanización del futuro barrio fue de $1.044.561.585,60 a precio de 2021.

Sorteo de 18 barrios

El 29 de septiembre se cerró la inscripción para la selección de los 18 barrios que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) está construyendo en diferentes departamentos y que serán sorteados del 1 al 10 de noviembre a través de la Caja de Acción Social. La convocatoria se abrió el 29 de agosto y, en un mes, reunió 52.858 personas que sueñan con convertirse en propietarias de algunas de las 1.643 soluciones habitacionales que se encuentran en juego. Entre los barrios con mayores interesados están: Los Molinos, en Capital, con 15.283 inscriptos para 258 viviendas; La Jarilla, en Rawson, con 10.309 interesados y 49 casas, y el barrio Las Tres Marías, en Chimbas, que tiene 8.809 postulantes para 59 hogares.

Por otro lado, hasta hoy estará disponible la publicación de los padrones provisorios, mientras que, del 9 al 12 de este mes, habrá un período de corrección de datos y, a partir del 25 al 27, se publicarán los padrones definitivos con los nombres de quienes participarán de los sorteos durante los primeros días de noviembre. Estos se transmitirán a través de la página oficial SISanJuan, por lo que, para un mayor orden, pidieron a la población que no asista a la Caja de Acción Social debido a que no estará permitido el ingreso.

Apoyo a damnificados

En septiembre, el IPV entregó 788 casas en el barrio Las Pampas, en Pocito. Es el tercer barrio de cuatro destinados a los damnificados por el terremoto de 2021. Todavía resta otorgar 143 hogares de El Jagual, en el mismo departamento.

Construcción

17 mil Son las viviendas que entregó el IPV desde 2016, luego de que Sergio Uñac asumiera en la Gobernación el 10 de diciembre del año anterior.