Luego de que la Cámara Federal de Mendoza decidiera la suspensión del acto eleccionario en la Universidad Nacional e San Juan, dando lugar al planteo de la consejera Mónica Morvillo, en el que solicitaba que los docentes que no concursaron su cargo, no tengan derechos políticos y, por ende, no puedan votar, la Junta Electoral de la casa de altos estudios tomó medidas a través de una resolución.

A continuación, el texto completo: