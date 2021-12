El vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Gattoni, hizo declaraciones después de la aprobación del nuevo Código Electoral y le bajó la pelota a la discusión interna suscitada ayer después de las críticas vertidas por tres diputados del oficialismo.

"Hay temas que dentro del mismo bloque que pueden tener miradas diferentes y hay que ser respetuosos. Me parece bien que, si algún diputado entiende que la cuestión va por un lugar diferente, lo haga. Del mismo modo, hay que respetar las decisiones de la mayoría.

A mí no me han dicho nada (sobre que el giojismo arme su propio bloque). Espero que no ocurra. No sería lo más sano ya que podemos resolver nuestras diferencias dentro del bloque. Tenemos más cosas en común, que diferencias. Tienen el derecho dentro del bloque de votar diferente. No hay que excluir o cercenar el derecho a participar, son justicialistas", dijo en diálogo con Estación Claridad.

Gattoni salió a responder las críticas vertidas ayer por los tres diputados giojistas (Juan Carlos y Leonardo Gioja y Graciela Seva) que se sumaron al rechazo de los ocho de Juntos por el Cambio (JxC).

Chicanas y cruces en la sesión

Juan Carlos Gioja y Nancy Picón, de Producción y Trabajo, primero dijeron que no se podía reformar el Código porque se trataba de una ley decisoria, pero el vicegobernador Roberto Gattoni les aseguró que no. A su vez, Gioja cuestionó que el titular de la Cámara no podía opinar porque no es su rol. Tras aprobarse la moción del tratamiento sobre tablas, estallaron los cuestionamientos giojistas. Seva hasta se metió con sus pares mujeres del bloque que firmaron el proyecto, Celina Ramella, Marcela Monti y Fernanda Paredes, al dar a entender que fueron manejadas. "A mí no me maneja nadie", resaltó Paredes, quien agregó que "lo que está pasando hoy es que están tragando el veneno que ustedes también hicieron en algún momento". Picón también habló de falta de respeto y el bloquista Andrés Chanampa le retrucó de los atropellos de JxC a la oposición en los departamentos que gobiernan (ver protagonistas). Al final, la oposición y los giojistas se levantaron del recinto porque entendían que no se respetó la votación para que el proyecto fuera a comisión, planteo al que se sumaron Marcelo Mallea y Miguel Sánchez, a lo que Gattoni le dijo a Gustavo Usín, de Actuar, que "está embarrando la cancha".