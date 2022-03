En el frente Consenso Ischigualasto vienen señalando que insistirán en la unidad para la elección provincial de 2023 con Juntos por el Cambio (JxC), cuyos referentes abrieron la puerta al diálogo, luego de los cruces que se generaron en la legislativa del año pasado. Al ser consultado, Marcelo Arancibia, integrante de la primera coalición y excandidato a diputado nacional, metió presión al resaltar ayer que "el que no trabaje por la unidad de la oposición, lo estará haciendo por el Gobierno", además de señalar que "en JxC hay puras palomas y Consenso Ischigualasto es el halcón". Marcelo Orrego, líder de la principal alianza opositora, evitó la confrontación ante tales definiciones y destacó que están dispuestos a conversar dentro de un "clima de buena convivencia". No obstante, el legislador nacional no arriesgó ni una fecha ni cómo se dará esa convocatoria.

El paso del tiempo irá develando si se materializa la posibilidad de diálogo de la que hablan en JxC, bajando los tonos y administrando las diferencias, teniendo en cuenta que desde Ischigualasto aclaran que no están de acuerdo con un "disciplinamiento", sumado a si es factible una convivencia con la faceta confrontativa de Arancibia, tanto internamente como contra el oficialismo gobernante. En las legislativas del año pasado, hubo intentos de acercamientos en reuniones entre representantes de ambos frentes, pero nunca se dio una cumbre en la mesa chica de la principal sociedad opositora, con Orrego a la cabeza, que avanzara más allá de los meros intentos.

El sábado, Martín Turcumán, del partido ADN, miembro de Ischigualasto, había reiterado en Radio Sarmiento su vocación de lograr un acuerdo para armar una sociedad competitiva contra el Frente de Todos (FdT). Recibió gestos positivos, como el de Fabián Martín, ladero de Orrego en JxC y Producción y Trabajo, quien reconoció que en el pasado "ha habido desavenencias y roces", pero que "son cosas que tenemos que ser capaces de superar". Inclusive, remarcó que "entiendo que tenemos que trabajar para la unidad" y que "hay voluntad" en ese sentido. En un tono similar se expresaron Gustavo Fernández, de Dignidad Ciudadana, y Gustavo Usín, de Actuar.

En el programa "Demasiada información", de Radio Sarmiento, Arancibia habló de la unidad para vencer al oficialismo y reconoció, al igual que lo había hecho Turcumán, el cambio de actitud de JxC en la Cámara de Diputados, en la que se viene observando posturas de rechazo a proyectos de ley enviados por el Ejecutivo, con la oposición al cambio del Código Electoral y la eliminación de las PASO como ejemplo.

No obstante, Arancibia no se privó de lanzar una broma al indicar que "Juntos por el Cambio necesita una Lilita Carrió", equiparando su postura combativa con la de la líder de la Coalición Cívica, además de tirar una chicana con lo de "puras palomas" en la sociedad opositora y que Ischigualasto "es el halcón". Esta última referencia apuntó a los sectores internos en JxC a nivel nacional, entre aquellos más dialoguistas con el Gobierno de Alberto Fernández y los más belicosos. Para rematar, metió púa con lo de ser funcional al Ejecutivo provincial si no se conseguía la unidad.

Por su parte, Orrego dijo que JxC es un espacio de diálogo, que se tiene que dar una "coincidencia de ideas y valores", en un marco de respeto y "buena convivencia" y que luego se verá si hay unidad. En las legislativas del año pasado, fue el más esquivo a la hora de un acuerdo y su postura pesa en la alianza.





Luz de ventaja

1,4 Fue la diferencia que le sacó el FdT a JxC en la última legislativa. En los frentes opositores hablan de dialogar para ver si llegar un acuerdo de coincidencias y valores. Se ve difícil.

Lo que está en juego

En Consenso Ischigualasto bregan por la unidad opositora en base a los números de la legislativa 2021. Juntos por el Cambio obtuvo el 42,14, mientras que Consenso Ischigualasto, conformado por ADN, Cruzada Renovadora, el GEN y disidentes de otros partidos, logró el 8,64 por ciento. Si bien todos aclaran que un comicio no es simple matemática y que lo que se cosechó en una ocasión no es automáticamente trasladable a la siguiente, lo cierto es que se puede captar parte del caudal de la fuerza minoritaria. El cálculo no es azaroso, ya que el oficialista Frente de Todos ganó con el 43,58 por ciento de los votos.

La elección del año que viene será distinta, en la que se pone en juego con mayor énfasis la gestión provincial y la de los municipios. Ese será el fuerte de la gestión uñaquista. JxC viene con el viento a favor del rechazo al Gobierno nacional, aunque se verá si con eso solo le alcanza. Consenso Ischigualasto se cruzó fuerte en la campaña con la alianza opositora.



Embestidas

Marcelo Arancibia denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento a Enrique Conti, miembro del Tribunal de Cuentas, por haber realizado actividades proselitistas en Juntos por el Cambio cuando no puede hacerlo por su cargo. En la principal alianza opositora señalaban que Consenso Ischigualasto era funcional al Gobierno, entre algunos de los cruces.