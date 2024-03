Tras un contundente triunfo dentro del Comité Central y en los comités departamentales del bloquismo,el actual diputado provincial, Luis Rueda, obtuvo el aval para ir por su segundo mandato y conducir durante 4 años más la fuerza política. En entrevista con DIARIO DE CUYO, el líder del partido de la estrella dijo que ‘analizarán ir con una lista propia‘ de cara a las elecciones a Diputados nacionales del año que viene ya que los ‘bloquistas lo están pidiendo‘. Además, habló de sus aspiraciones para el futuro y expresó que para él ‘es un anhelo conducir una provincia‘. Así, dejó abierta la puerta para competir por el máximo puesto dentro del ejecutivo provincial en 2027.

El líder de la fuerza política logró imponerse en los comicios del domingo pasado, luego de conseguir la victoria en 5 de los 5 departamentos en los que se presentó con su lista. Lo que a nivel provincial significó casi el 80% del total de los votos.

El actual referente bloquista peleó su reelección tras mantener una acalorada previa con el sector opositor encabezado por Juan Domingo Bravo,quien después de un revés judicial no pudo pelear el liderazgo del partido. Es que el hijo del caudillo Don Leopoldo echó por tierra sus aspiraciones luego de que la Junta Electoral del partido bajara su lista por falta de avales, estar incompleta y porque había candidatos que se repetían. Decisión que fue confirmada por la Secretaría Electoral del Juzgado Federal Nº1, luego de que su representante legal presentara una apelación.

En ese marco, Rueda habló de los sectores opositores dentro del partido y manifestó que ‘una de las cosas más importantes que quedó definida después de los comicios es que el sector encabezado por Bravo ha quedado totalmente diluido. La única campaña que hizo era criticando el acuerdo con el peronismo‘ Así, el diputado señaló que si bien hace más de 20 años acompañan al justicialismo dentro de las listas con estas elecciones se demostró que ‘que no se le dio importancia‘ a eso por lo que estos sectores se ‘han quedado sin argumentos porque lo que ellos proponían es una cuestión muy débil‘.

De cara al futuro, el presidente del partido de la estrella se mostró fortalecido y dijo que el bloquismo tiene la fuerza suficiente como para encarar los desafíos que quiera porque no dependemos de nada‘. Así, señaló que cuentan con las estructuras partidarias y señaló que están ‘analizando‘ ir con lista propia en las legislativas del año que viene. De esa forma tratarán de conseguir representación nacional luego de que perdieran su banca cuando culminó el periodo de, Graciela Caselles. Si bien en los comicios del año pasado ya se escuchaba que el partido local pelearía su lugar dentro del congreso, finalmente no ocurrió y acompañaron a la lista del exgobernador y ahora senador, Sergio Uñac. No obstante, antes, ya habían medido su fuerza tras llevar candidatos propios en la lista de intendentes. Lo que terminó con el triunfo de los correligionarios Jorge Espejo de Iglesia y Juan José Atampiz en Zonda.

Ante la relación que el partido viene cosechando con el justicialismo desde hace 20 años, y que hoy mantiene en la Cámara de Diputados como oposición, el líder partidario dijo que el bloquismo tiene ‘bloque propio. Vamos a acompañar a lo que sea importante para San Juan‘ sea propuesto por el PJ o por Producción y Trabajo.

En cuanto a las aspiraciones políticas, el actual diputado provincial indicó que ‘estoy dispuesto a ponerme a disposición de mi partido para ser candidato a lo que me pidan. Sea gobernador o intendente‘. Así, el líder político expresó que así como en su momento fue un anhelo ser presidente del partido, también ‘es un anhelo conducir una provincia‘. Por lo que no descartó una posible candidatura a jefe del ejecutivo provincial en 2027. No obstante, comentó que primero está trabajar durante estos cuatro años por las necesidades de los sanjuaninos.