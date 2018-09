Contacto. El conductor y dueño de la radio Santa Cecilia, José González, señaló que lo llamaron de Nación y le dijeron que la nota era con Marcos Peña o Rogelio Frigerio. Su sorpresa fue mayúscula cuando notó que al final fue Macri.

En el marco de una estrategia comunicacional del Gobierno nacional, el presidente Mauricio Macri dio ayer una entrevista en un programa de la radio Santa Cecilia, de Ullum. El jefe de Estado reconoció el "momento difícil" que está atravesando el país, pero se mostró optimista ante algunas señales económicas, dado que señaló que "de a poco nos vamos a ir recuperando" y que "a partir de ahora bajaremos lentamente la inflación". En la nota con el periodista José González volvió a atribuir la crisis a factores externos y destacó que "estamos saliendo de estas tormentas" y con el tipo de cambio actual "van a empezar a venir más inversiones". En ese marco, manifestó que "tenemos un país que sabe hacia dónde va".



El Presidente viene comunicándose con radios pequeñas del interior del país y ayer fue el turno de la emisora ullunera. Reiteró que su gestión está "recorriendo el camino correcto", que tiene que ver con "poner el Estado al servicio de la gente" y "haciendo las obras que necesitamos". En este último punto, hizo hincapié en "el trabajo en conjunto" con la provincia para la construcción de la segunda fase del dique El Tambolar. Así, remarcó que San Juan es una de las provincias "que más viene creciendo, no sólo de la mano de la agricultura sino también de la minería". De esa forma, volvió a mostrarse a favor de esta última actividad al señalar que "hay que hacerla cuidando el medio ambiente porque no son dos cosas incompatibles. Genera trabajo y futuro. Hay mucha Pyme que se desarrolla en la zona para abastecer a la minería. Y también hay que combinar eso con las energías renovables, porque ustedes tienen un capital enorme que es el sol". El sector viene reclamando cambios a la ley de Glaciares para invertir en diferentes proyectos y si bien en la Nación se han mostrado proclives a introducir modificaciones, hasta el momento no se ha avanzado en ese punto.



No obstante, y apuntando en términos generales, destacó que "van a empezar a venir más inversiones". Su mirada positiva se basa en la baja del riesgo país, "que empieza a haber financiamiento de vuelta para las empresas" y porque "además hoy Argentina se puso más competitiva con este tipo de cambio".



También habló de la "tormenta" internacional para todos los mercados emergentes, entre los que el país "es el más complicado" porque "hace 70 años que tenemos un déficit fiscal enorme" y "porque hay un sistema financiero muy chiquito". Así, manifestó que "nosotros, que necesitamos que nos presten plata de afuera, nos pegó mal y nos llevó a esta devaluación del 100 por ciento, que nos trajo recesión económica y que vamos a tener unos meses de poner el hombro. Pero estamos saliendo de estas tormentas. Siempre estamos viendo que el mundo no tenga otras tormentas nuevas, eso significa que de a poco nos vamos a ir recuperando". Además, indicó que "a partir de ahora bajaremos lentamente la inflación".



El Presidente reflejó poca autocrítica y no se privó de pegarle al kirchnerismo. Así, resaltó que "en el Gobierno anterior aumentaron muchísimo el gasto público, sin lograr un resultado muy bueno, porque no hubo mejor infraestructura y nos quedamos sin energía". También apeló a la herencia: "Heredamos un país fundido, sin reservas en el Banco Central y sin relaciones con el mundo" y que las obras "no deben ser sinónimo de curro y afano. Hoy tenemos un país que sabe hacia dónde va".