"Oposición responsable". El presidente Macri dijo que Juntos por el Cambio "ejercerá una oposición sana, constructiva y responsable".

El presidente Mauricio Macri dijo ayer que la oposición "va a encontrar en mí a alguien que pondere el diálogo y siempre ponga el bien común por arriba de cualquier cosa".



Al hablar en el búnker de Juntos por el Cambio en el complejo Costa Salguero, ubicado en el barrio porteño de Palermo, Macri también reconoció a su compañero de fórmula, el senador nacional Miguel Ángel Pichetto, al asegurar: "Seguiremos trabajando juntos por los argentinos".



Pasadas las 22, el candidato presidencial Mauricio Macri dijo: "Quiero felicitar al presidente electo, Alberto Fernández. Acabo de hablar con él por la gran elección que ha hecho. Lo invité a desayunar mañana (por hoy) a la (Casa) Rosada, porque tiene que empezar un período de transición ordenada".



Macri declaró que "la Argentina que viene nos necesita a todos poniendo lo mejor de cada uno" y sostuvo que "lo que viene también va a ser un aprendizaje". Agregó que Juntos por el Cambio "ejercerá una oposición sana, constructiva y responsable que reafirme las conquistas logradas y alcance la estabilidad que lleve a un camino de crecimiento". "Esto recién comienza y, como les prometí, más juntos que nunca vamos a estar ahí para defender los valores en los que creemos".



Macri aseguró anoche que tras cuatro años de su gobierno deja "un país con bases más sólidas" y "otra forma de gobernar", que ha cambiado "la cultura del poder. Tenemos que cuidar lo que hicimos. Hicimos cosas muy valiosas. Y no hablo sólo de la infraestructura, o de la mejora en la educación o la lucha contra el narcotráfico. Hablo de otra forma de relacionarnos, otra cultura del poder. Hemos conseguido consolidar la libertad y la democracia".



En un tono mesurado y constructivo, en uno de los mejores discursos que pronunció durante la campaña, el jefe de Estado valoró la tarea de los fiscales de Juntos por el Cambio y felicitó especialmente a Horacio Rodríguez Larreta, quien obtuvo la reelección en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en primera vuelta. Además, saludó a la gobernadora María Eugenia Vidal, sobre quien aseguró: "Deja una vara muy alta en la provincia de Buenos Aires".



"Sé que es una noche de emociones muy especiales. Han pasado muchos sueños. Pero quiero decirles: esto recién comienza y como les prometí, más juntos que nunca vamos a estar ahí para defender los valores en los que creemos. Porque creemos en la verdad, en el respeto por el otro, en la honestidad, en la decencia, en la paz y en la libertad. Todos estamos comprometidos en cuidar la democracia", completó.



Luego de la derrota en las primarias, Macri inició una campaña que lo llevó a recorrer 30 ciudades. Si bien no alcanzó para forzar una segunda vuelta, aumentó su caudal de votos, lo que le permitirá mantener un bloque parlamentario fuerte.

Mendoza con Macri

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, dijo que "hemos ganado contundentemente" con alrededor del 50% de los votos" y aseguró que "incorporamos tres de los cinco diputados nacionales" que se disputaban en la provincia, al hablar en la sede de la UCR, donde se estableció el búnker de Juntos por el Cambio. La nómina de Cambia Mendoza la encabezan la titular del Entre Provincial Regulador Eléctrico, Jimena Latorre; y el intendente de Luján, Omar de Marchi.

Senado: PJ con quórum

El peronismo se aseguró el quórum propio en el Senado, aunque aún habrá que ver cómo se acomodarán los legisladores que hoy se identifican como kirchneristas o peronistas ortodoxos.



En principio, el justicialismo llega a los 37 escaños, uno más que el quórum, si se agrupan en un solo bloque a todos los que militaron por el Frente de Todos. Juntos por el Cambio, de seguir como tal, se aseguró la primera minoría y sumará 30 senadores desde diciembre, cinco legisladores más que hasta ahora.

"Dedíquese a gobernar"

El candidato a presidente por el Frente Despertar, José Luis Espert, le reclamó al presidente Mauricio Macri que "se dedique a gobernar" hasta el 10 de diciembre. A su vez, dijo que a pesar de que el actual gobierno "fracasó", eso "no le garantiza el éxito" a un eventual sucesor, por lo que aseguró que desde su espacio serán "severos defensores" de los cambios que deben hacerse para que "Argentina deje de ser una pesadilla".



"Si los resultados que están trascendiendo son correctos, el presidente electo sería Alberto Fernández. Si esto fuera así quiere decir, señor presidente Mauricio Macri, que usted no pudo", afirmó Espert en su búnker del barrio porteño de Palermo.



"Sería bueno -agregó- que a partir de ahora, dado que no pudo por 4 años, se dedique a gobernar porque la situación del país es muy delicada por culpa de su gobierno y la gente no puede seguir pasándola tan mal como lo está haciendo". Reclamó a Macri ser "responsable del desasosiego de la población, que se ha profundizado por su ausencia en el gobierno por una campaña que le metió miedo a la gente"

Lavagna buscará "mayores consensos"

"Unión". Lavagna impulsó un "gobierno de unión nacional".

El líder y candidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, reconoció anoche la victoria del Frente de Todos y afirmó que tratarán "de lograr mayores consensos, eventualmente de lograr la posibilidad de lograr un gobierno de unión nacional".



A las 21.43, Lavagna bajó a la sala de conferencia de prensa armada en el búnker de Consenso Federal, en el barrio porteño de San Telmo, y reconoció que obtuvieron "un resultado un poco más bajo que en las PASO (elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias)".



"Si de algo nos hemos caracterizado es por ser realistas", continuó Lavagna rodeado por Juan Manuel Urtubey (candidato a vicepresidente) y Matías Tombolini. "Con Consenso Federal vamos a contar con representación parlamentaria desde la cual pensamos seguir la misma línea que hemos venido teniendo hasta ahora, que es la de tratar de lograr mayores consensos y, eventualmente, de lograr la posibilidad de un gobierno de unión nacional", explicó.



Reflexionó que "la idea es atender los problemas de la sociedad argentina, sobre los que hemos hablado con todo el grupo, hasta llegar a esta última ley que nos entristece, pero que nos muestra que se pueden hacer cosas como la de Emergencia Alimentaria, que nos costó mucho llevarla adelante, pero finalmente salió".