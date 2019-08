Tijera. En las PASO del domingo hubo corte de boleta, pero en menor proporción que en otras elecciones.

Los sanjuaninos se encontraron el domingo con boletas que contenían dos categorías: la de precandidato a presidente y la de diputado nacional por San Juan. Y la tijera se usó, aunque en menor cantidad que en ocasiones anteriores. El que más la sufrió fue el presidente Mauricio Macri, quien sacó 4,17 puntos menos que Marcelo Orrego. Por otro lado, la dupla presidencial de Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey obtuvo un 2,22 por ciento más que las listas juntas de Nancy Avelín y Conrado Suárez. En cuanto al Frente de Todos, Alberto Fernández estuvo 4.314 votos por encima de la nómina que encabezó José Luis Gioja, pero que en porcentaje representa apenas un 0,65 por ciento. Y en el Frente de Izquierda (FIT) hubo una paridad mayor, ya que Mary Garrido consiguió 71 sufragios más que la fórmula presidencial de Nicolás del Caño y Romina del Plá, que significa un 0,02 por ciento. De las alianzas locales, el FIT es el que se queda afuera de la general.



En la categoría de presidente, la dupla Macri-Pichetto obtuvo un 26,38 por ciento en San Juan mientras que las listas por los puestos para diputado nacional sacaron 30,56. El radical Eduardo Castro conquistó un 2,68 por ciento y es un hecho que ese caudal se incorporó a la fórmula presidencial, ya que, en el voto, ambas categorías tenían el mismo diseño, en señal de adhesión, además del discurso aliado que tuvo el titular de la UCR. Por lo tanto, Macri pescó de la lista de Orrego el 23,7 por ciento restante para llegar al 26,38. Ergo, le cortaron el voto y no pudo captar un 4,17 del santaluceño. Y dicho porcentaje pudo ir a parar a Lavagna o a las fórmulas presidenciales de derecha sin representación local, como las de Juan José Gómez Centurión y José Luis Espert, que sacaron el 2,93 y el 1,45 por ciento en la provincia respectivamente.



En Consenso Federal la situación fue inversa, ya que Lavagna-Urtubey lograron más votos que Avelín y Suárez. Es decir, los que apoyaron al exministro de Economía y al salteño cortaron la boleta de la cruzadista y del que jugó con el Socialismo en un 2,22 por ciento, por lo que eligieron a otros candidatos a diputado nacional.



En el Frente de Todos el corte fue mínimo, ya que Fernández conquistó un 54,95 por ciento mientras que la lista que lideró Gioja sacó un 54,30.



Y en el Frente de Izquierda, la tijera pasó en una escala sumamente menor. En el sector de izquierda se dio un caso llamativo, ya que la fórmula presidencial del Movimiento al Socialismo, que no tuvo anclaje local y que no se unió al FIT, obtuvo un 0,46 por ciento (1.958 votos). Si ese caudal se hubiese sumado a la lista de unidad de la coalición, le hubiera servido para pasar a la general. Es que al Frente de Izquierda le faltó apenas el 0,05 por ciento de los votos para pasar a la general.