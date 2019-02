Crítico. Domínguez dijo que el Gobierno nacional se ha olvidado de las economías regionales, como la de San Juan.

Julián Domínguez, exministro de Agricultura de la Nación y extitular de la Cámara de Diputados, fue uno de los dirigentes de las distintas variantes del justicialismo invitado a participar por el gobernador Sergio Uñac en la Fiesta del Sol. En su análisis sobre la marcha de la economía nacional dijo que "Macri maneja el país como una mesa de dinero, con ventajas sólo para él y sus colaboradores". Y explicó que esa situación es consecuencia de haberle pedido ayuda al FMI para salir de la crisis. "Las consecuencias del acuerdo con el organismo suponen destinar toda la economía a cumplir metas fiscales, económicas y financieras que dicta la institución. La historia ha demostrado que siempre que se apeló a este financiamiento se sacrificó a la industria, la producción que genera valor agregado y de manera cruel a las economías regionales", sostuvo el dirigente.

El exfuncionario analizó en particular la situación de las economías regionales como la de San Juan, al manifestar que "forman parte de la desidia de este gobierno porque se las mira como un número y no como un proyecto regional, de vida y de integración humana y económica, que es lo que ha hecho históricamente a la Argentina federal".

El otro problema que señaló el dirigente justicialista y que afecta en particular a las provincias como San Juan es que "nunca hubo un equipo tan porteño en el gobierno, que no conoce cómo se manejan las economías regionales. No ven la realidad del país, como es el caso de la vitivinicultura".

Domínguez recordó que durante su gestión como ministro se promovió la Ley del vino argentino como bebida nacional. "Fue una forma de promover el vino argentino y que tuviera un tratamiento diferencial, con presencia nacional y en los mercados más competitivos del mundo". Pero, como contrapartida, mencionó que en los anuncios de días atrás del Presidente de la Nación no hubo nada para favorecer al sector, "sólo un parche como fue la reducción de los aportes patronales".

"Este es un gobierno que le ha dado la espalda a la industria, al campo, al comercio y a la generación de valor agregado, que hacen que el país pueda crecer", criticó y a modo de resumen manifestó que "la economía productiva de este país está herida de muerte con tasas del 50%. Y eso es porque este gobierno ha elegido a las mesas de dinero en lugar de favorecer a la producción".