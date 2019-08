Encuentro. Junto a su compañero de fórmula para octubre, el senador Pichetto, el presidente Macri respondió durante más de media hora a las preguntas de los periodistas.

El presidente Mauricio Macri culpó ayer al kirchnerismo por la hecatombe económica que se vivió en los mercados, con fuerte suba del dólar y caída del valor de las acciones y prometió tomar medidas por la depreciación del peso. "Tenemos que entender que el problema mayor es que la alternativa kirchnerista no tiene credibilidad y confianza en el mundo", sostuvo el mandatario durante una conferencia de prensa, el día después de la dura derrota sufrida en las PASO del domingo. Y adelantó que no tiene previsto realizar cambios en su Gabinete porque cualquier modificación "no se hace en forma improvisada".



"Hay un problema grave entre el kirchenrismo y el mundo, que no le confía lo que tiene que hacer. No es fácil, porque ellos ya gobernaron y tienen que hacer algo distinto de lo que hicieron antes", sostuvo el jefe de Estado en el diálogo con los periodistas, junto a su compañero de fórmula para octubre, el senador peronista Miguel Angel Pichetto.



Tras una reunión de Gabinete en la que analizó junto a su equipo de colaboradores medidas para enfrentar la crisis económica, Macri afirmó que "los votos que no nos acompañaron representan bronca acumulada del duro proceso económico que tuvimos que recorrer, por la herencia que recibimos que era muy difícil". Y se mostró confiado en poder revertir el resultado adverso del domingo. "Vamos a demostrar que el cambio sigue, podemos revertir la elección", sostuvo.



"Hoy es un día muy malo. Hoy estamos más pobres que antes de las primarias", sostuvo el mandatario, que aspira a la reelección, en una jornada en la que la Bolsa de Buenos Aires caía cerca de un 36 %, uno de los mayores desplomes de su historia.



Macri habló del "duro proceso" económico recorrido a partir de la "difícil herencia" recibida de los doce años de kirchnerismo en el poder previos a su llegada a la Casa Rosada, en diciembre del 2015.



A pesar de los números adversos, el mandatario dijo que trabajará por lograr mejores



resultados en octubre y llegar a una segunda vuelta. "Vamos a revertir esta mala elección de ayer (por el domingo) en una mejor elección que nos va a llevar a una segunda vuelta en noviembre", afirmó.



Previo al encuentro con la prensa, Macri encabezó una reunión del Gabinete nacional, en la cual se hizo un análisis de la situación tras las PASO y de las eventuales medidas a adoptar, pero el primer mandatario declinó adelantarlas o dar detalles porque "las tenemos en preparación". El mandatario dijo que había dado instrucciones "al equipo económico para que prepare todas las medidas necesarias para cuidar a los argentinos, haciéndonos cargo de nuestra tarea".



Sobre el futuro, Macri sostuvo que "es mi misión trabajar codo a codo en este momento complejo que es la incertidumbre electoral en una economía que venía dañada, aunque sigo convencido de que estamos mejor con respecto a 2015. Hoy tenemos bases sobre las que podemos empezar a construir la Argentina que soñamos. Ojalá en octubre la mayoría decida que vamos bien por este camino".



Cuando fue consultado sobre si había hablado con el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, dijo que "he llamado a todos los candidatos que quedaron confirmados en las PASO, para invitarlos a un proceso electoral constructivo que nos ayude hacia el futuro. Y los que tienen visibilidad, tienen más responsabilidad de mostrar esta actitud para no generar más daños para la economía".

Frases destacadas del Presidente

- "Toda elección es un mensaje y nosotros lo escuchamos. Los votos que no nos acompañaron representan una bronca acumulada del duro proceso económico que tuvimos que recorrer estos tres años y medio".



- "La alternativa kirchnerista no tiene credibilidad en el mundo. Es algo que yo se los vengo contando hace tres años y medio. No tiene la confianza necesaria para que la gente quiera venir e invertir en el país".



- "Hoy hemos tenido un día muy malo, hoy estamos más pobres que antes de las PASO. Ha sido un impacto muy fuerte".



- "Hoy (por ayer) la duda vino porque ellos no despiertan confianza, y la confianza cuesta mucho y la lapidaron durante sus años de gobierno".



- "El kirchnerismo ya gobernó, el mundo conoce lo que hizo, tienen que hacer un esfuerzo adicional de convencer que va a hacer algo distinto".



- "No podemos volver al pasado, porque el mundo lo ve como el fin de la Argentina. El mundo no es el mismo que tenían ellos años atrás".



- "Nos estamos haciendo cargo porque nosotros somos los que gobernamos. Les decimos que actúen con responsabilidad. Que se hagan cargo de la expectativa electoral que generaron para que no vaya en contra de los argentinos".



- "Ellos no tienen la confianza necesaria para que la gente quiera venir e invertir en el país. Y eso bueno, es algo que debería hacer una crítica el kirchnerismo y resolverlo. Construir esa credibilidad que hoy no tiene".



- "Ellos creen que pueden mejorar la economía, yo no creo. Si caemos en la política del pasado no van a haber mejoras, no existen las cosas que ellos utilizaron para generar como buen gobierno populista un presente bueno a un futuro hipotecado".



- "Estamos mucho mejor parados hacia el futuro que en 2015. Hoy tenemos energía, rutas, autopistas, puertos, aeropuertos, mercados adonde hemos empezado a exportar".