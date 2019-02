Anuncio. Luego de la conferencia con el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, en la que se anunció el incremento de becas estudiantiles para este año, Sánchez dio detalles sobre los fondos de la tarjeta social.

Los vaivenes que ha tenido Nación con respecto a los fondos que destinará para la tarjeta social han generado malestar dentro de la gestión uñaquista. El ministro de Desarrollo Humano, Armando Sánchez, manifestó su descontento al explicar que desde la administración macrista le habían prometido a fines de 2018 duplicar los recursos destinados para que las familias más carenciadas tengan dinero para comprar alimentos básicos. Pero ahora le han comunicado que el incremento será, a lo sumo, de un 20 por ciento. Ante tal situación, Sánchez fue crítico al señalar que "la cifra es irrisoria. Desde que el macrismo está en el Gobierno no han elevado nunca el monto para la tarjeta social y la inflación se ha ido por las nubes". La bronca no quedó ahí, ya que el titular de la cartera social dijo que desde Nación también le habían prometido firmar el 10 de febrero el acuerdo para destinar los aportes de 2019, pero hasta el momento no ha sido convocado y no sabe qué día tendrá lugar la rúbrica. Fuera de ese escenario, aseguró que si no hay firma con Nación, el Ejecutivo hará los trámites necesarios para que desde las arcas locales se destinen los fondos para los beneficiarios.



La crítica del alfil uñaquista radica en que desde el Ejecutivo local viene reclamando un aumento significativo en los fondos para la tarjeta social y en el aporte que Nación hace para los comedores escolares. Desde enero de 2016, la cartera que conduce Carolina Stanley destina 130 pesos por mes para cada una de las 17.000 familias sanjuaninas que son beneficiadas con el primer programa. Como el recurso no alcanza, desde el Ejecutivo local vienen realizando sendos aportes año tras año, al punto que a fines de 2018 elevó a 800 pesos las sumas totales para cada beneficiario, haciéndose cargo del 83,75 por ciento del recurso final. En el caso de los comedores escolares, por cada almuerzo, el Gobierno nacional viene destinando 8,32 pesos y la provincia reforzó esa cifra en septiembre pasado con un refuerzo local de 6,08 pesos, lo que da un total de 14,40 pesos por ración. Así, y teniendo en cuenta que los chicos asisten a clases unos 22 o 23 días al mes en un período de 10 meses al año, desde las arcas provinciales financian unos 47 millones de pesos en ese lapso, indicaron desde la cartera de Desarrollo Humano.



Según manifestó el ministro de Desarrollo Humano, ha recibido tres discursos distintos por parte de Nación en los últimos tres meses. "En noviembre me dijeron que el incremento de la tarjeta social iba a ser del 100 por ciento. Esto es, que de aportar 130 pesos iban a destinar 260. Luego me manifestaron que en realidad iba a ser entre un 80 y un 100 por ciento y que me llamaban a firmar el convenio para los primeros días de enero. Después, a mediados de enero, cuando estuve reunido con el viceministro de Stanley, me dijo que el aumento va a ser entre un 10, un 15 y un 20 por ciento, nada más. La cifra es irrisoria de acuerdo a la inflación que todos sabemos que hay", indicó Sánchez.



A su vez, sostuvo que "si no llegamos a firmar el acuerdo en los próximos días, ya hemos tomado la decisión de hacer el depósito que corresponde para cada tarjeta social y que luego Nación nos haga el aporte correspondiente". En el caso de los comedores escolares, Nación también prometió una actualización, aunque el funcionario uñaquista señaló que no le dieron ninguna estimación sobre qué porcentaje. Dada la incertidumbre y los vaivenes para la tarjeta social, en Desarrollo Humano ya dejaron de hacerse ilusiones, como sucedió a fines de 2018, con la promesa de una suba del 100 por ciento.



Cambios internos



Según confirmó el ministro Armando Sánchez, el subsecretario Administrativo Financiero de la cartera, Sebastián Riquelme, dará un paso al costado en sus funciones por lo que la tarea contable de Desarrollo Humano estará en manos del segundo en el cargo. Si bien Sánchez sostuvo que el funcionario seguirá ligado a la gestión, fuentes calificadas indicaron que Riquelme solicitó apartarse del puesto para atender sus tareas privadas de contador, por lo que no se esperaría un regreso a la función pública.

Becas

9 mil estudiantes se verán beneficiados este año con becas para el transporte. Recibirán 42 pasajes mensuales gratuitos, lo que representa una inversión total de 14,3 millones de pesos.