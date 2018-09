Luego de que medios nacionales exhibieran un listado de empresas que habrían pagado coimas a la gestión kirchnerista y en la que aparecen tres firmas sanjuaninas: Mapal (familia Pallucchini), IVICA - Ante Dumandzic (familia Dumandzic) y Tabolango (familia Martín); sólo una de ellas dio su versión ante las publicaciones.



La compañía constructora Mapal SA emitió ayer un comunicado en el que indica que "los montos consignados acerca de nuestra empresa no se ajustan a la realidad, llegando al caso de obras no adjudicadas ni ejecutadas por nuestras empresa, así como obras no contratadas con la Dirección Nacional de Vialidad". En el listado, la firma aparece con una cifra de 200.000.000, sin aclarar de qué tipo de moneda se trata.



Según Mapal, la lista que se dio a conocer el lunes en la que figuran 85 compañías más, "en apariencia, contiene la totalidad de empresas contratistas de la DNV y los montos por ellas licitadas".