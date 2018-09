Trabajo. La empresa Mapal llevó adelante la pavimentación de 26,5 kilómetros de la Ruta 150, entre la localidad de Las Flores y Peñasquito. En 2017 la obra estuvo demorada porque Vialidad Nacional se retrasó en la aprobación de modificaciones.

Desde la constructora sanjuanina Mapal, que apareció en la lista que dieron a conocer los medios nacionales sobre empresas que habrían pagado coimas durante la gestión kirchnerista, negaron haber incurrido en tal maniobra. Incluso aseguraron que el monto en el que aparece como beneficiario de la obra pública nacional, de 200 millones de pesos, no se corresponde con trabajos realizados ni adjudicados. Ante la consulta de este medio, la compañía emitió el miércoles un comunicado de prensa, que fue publicado al cierre de la edición de ese día. DIARIO DE CUYO profundizó en el tema y en la firma indicaron ayer que no hubo retornos por tareas ejecutadas y financiadas por la Nación.



Mapal no fue la única firma local que apareció en la lista que dio a conocer el programa de TV Animales Sueltos. Las otras empresas son: IVICA - Ante Dumandzic, de la familia Dumandzic, y Tabolango, de familia Martín. Ninguna de las dos respondió los llamados de este medio. La primera figuró con un monto por obras por 99 millones de pesos, mientras que a la segunda se le consignó una cifra de 26 millones de pesos.



El listado que recorrió todos los portales de la Argentina fue entregada en la Justicia por el financista Ernesto Clarens y en el mismo aparecen 83 empresas más que "pagaron coimas" a los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, durante 2005 y abril de 2015. En ese período, el monto total de la obra pública fue de 3.300 millones de pesos. Si las firmas pagaron un 20 por ciento promedio de soborno (tal cual es la sospecha), el cálculo final por coimas ascendería a 660 millones de pesos "como mínimo". En un principio, la información judicial reflejaba que todas las compañías habían accedido al pago de retornos, pero luego varios medios afirmaban que sólo lo hicieron "hasta el lugar 41" de la lista. De ser así, tanto Dumandzic como Tabolango quedarían afuera, aunque sigue sin aclararse por qué aparecen en el listado.



Según habían indicado desde Mapal al principio, el catálogo dado a conocer contiene "en apariencia la totalidad de empresas contratistas de la Dirección Nacional de Vialidad y los montos por ellas licitadas". Y ayer agregaron que "en nuestro caso, se nos menciona como que hemos sido adjudicatarios de obras que nunca nos fueron adjudicadas y por ende nunca ejecutadas. Ergo, es una información falaz. También obras que sí hemos ejecutado, pero no con Vialidad Nacional, por lo que mal pueden estar en esa lista".



Las firmas sanjuaninas involucradas en el escándalo que arrancó con los famosos cuadernos de la corrupción K son conocidas en el rubro, ya que llevan años trabajando dentro y fuera de la provincia en obras viales, hidráulicas y también en el sector minero. Además, también aparecen empresas nacionales e internacionales con obras importantes realizadas en San Juan (ver datos).



Según confirmaron los medios nacionales, la lista que aportó el financista Clarens a la Justicia derivó en que el fiscal Carlos Stornelli le solicitara al juez Claudio Bonadio la realización de un peritaje de los contratos firmados por cada empresa. El objetivo es determinar si existió o no el pago de sobreprecios y en las redeterminaciones de obras. Ante el juez, Clarens dijo que las firmas debían pagar "el 10 por ciento de cada certificado que se iba liberando" y si, por ejemplo, había anticipos de obras que se pagaban, se les exigía a las constructoras "que paguen el 10 por ciento correspondiente", según informó Clarín.

Panedile



Dentro de la lista que analiza la Justicia aparecen empresas nacionales e internacionales con trabajos en San Juan. Una de ellas es Panedile. Hoy la firma está encarando obras como la ampliación y remodelación de la Ruta 40 Sur entre Calle 6 y Calle 8, frente al Estadio del Bicentenario, en Pocito.



Grupo Techint



Techint, con Panedile en una Unión Transitoria de Empresas (UTE), ha encarado obras clave en San Juan. La firma ejecutó los trabajos del dique Los Caracoles y luego continuó con Punta Negra. Incluso ha realizado la primera etapa de El Tambolar y es casi un hecho que se presentará para su conclusión.