En diálogo con Diario de Mediodía, el vicegobernador Marcelo Lima expresó que "el presidente Mauricio Macri habló sobre temas que nos preocupan, no sólo de la política sino en general".



"Una de las cosas que me parecieron importantes es la necesidad de crear menos impuestos", opinó. En este sentido, el funcionario expresó que "es muy buena la convocatoria y fijar agenda".



Poro otra parte, se refirió sobre los dichos del gobernador Juan Manuel Urtubey que dio a entender que las provincias deben ayudar o ceder por el tema del Fondo del Conurbano. "No estoy de acuerdo, a lo mejor él coincide con la propuesta del Gobierno nacional. La Distribución Federal de Impuestos no se debe basar en la devolución, ese es un principio tributario antiguo. Creo que no debemos sacarles a las provincias para darle a una de las provincias más ricas del país", amplió.



Consultado por el tema de las legislaturas provinciales, Lima dijo que "estamos muy lejos en materia presupuestaria". "Es magra la cantidad de empleados que tiene la Legislatura de San Juan", remarcó.



Posteriormente, sostuvo que el sentimiento luego del discurso de Macri "es de reflexión". "Lo que hay que hacer es plantearse en cada jurisdicción lo que él ha propuesto y llevarle nuestra visión", sentenció.