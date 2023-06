Entre las repercusiones por el fallo de la Corte Suprema de la Nación, por el que Sergio Uñac no podrá presentarse nuevamente como candidato a gobernador, el cabeza de fórmula del frente 'Cambia San Juan', Marcelo Orrego se manifestó totalmente de acuerdo con la resolución, a través de una carta que publicó en redes sociales y que tituló: "Una provincia y un país no pueden crecer si no se respeta a sus instituciones".

El actual diputado nacional comenzó mostrando su total adhesión a la medida judicial: "Este fallo de la Corte no hace más que darle a nuestra Constitución el valor y la fortaleza que tiene que tener para que ningún gobernante esté por encima de la ley. Como todo en la vida, los buenos ejemplos deben venir de arriba; de los padres a los hijos, como también de los gobernantes hacia el pueblo. Si todos cumplimos y respetamos las leyes, vamos a vivir mejor".

Luego, Orrego recalcó: "Hace 2 años que venimos diciendo que en San Juan solo se pueden cumplir 3 periodos en los cargos de Gobernador y de Vice, pero, lamentablemente, hubo que llegar hasta esta instancia para que nos dieran la razón".