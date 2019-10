Marcelo Orrego votó y sonrió para las cámaras.

Distendido y de buen ánimo se mostró Marcelo Orrego, actual jefe comunal de Santa Lucía –hasta el 10 de diciembre- y candidato a diputado nacional por San Juan cuando se acercó a votar a la Escuela Carlos Pellegrini.

En contacto con la prensa que lo esperaba en el ingreso del establecimiento educativo, dijo de arranque que “tenemos que llevar adelante esta hermosa tarea de elegir. Lo importante es que vayamos a elegir”

Además expresó que “tengo las mejores expectativas, creo en la gente, haber tenido contacto con la gente y creemos que llegó el mensaje. Quiero agradecerle a la gente que nos escuchó. Esperemos que sea una jornada tranquila”.

Rodeado de periodistas, Orrego respondió a todo.

Consultado sobre qué espera para el país a partir de mañana –en el caso que no haya balotaje-, dijo “la expectativa es que los argentinos estemos unidos y a la gente le vaya bien, y que todos de una vez por todas miremos para adelante. La pelea entre políticos no resuelve los problemas de la gente”.

También hizo un balance de lo que fue la campaña, “recorrí todos los departamentos de San Juan, y eso me pone muy bien. Me esmero y me esfuerzo para poder tener ese mano a mano con la gente”.