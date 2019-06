Impacto. El intendente Marcelo Marinero (al centro) decidió reducir los montos que cobran los trabajadores contratados. Dijo que lo hablará con su sucesor, Jorge Espejo, quien ya se mostró disconforme con la medida.

Pese a los millones de pesos que ingresan en Iglesia por regalías y coparticipación, por mencionar algunos ítems, la gestión del intendente Marcelo Marinero atraviesa increíblemente contratiempos económicos. Y el recorte para sortear el escollo se dará en los contratados. El jefe comunal aseguró que reducirá a la mitad los montos que perciben los trabajadores que se encuentran bajo ese régimen a partir del mes que viene, salvo en aquellos casos que cobran las remuneraciones más bajas, como las de 3 mil pesos. ¿El motivo? No alcanza la plata por la caída de las regalías, destacó. El intendente electo Jorge Espejo salió a criticar la medida y respondió que lo que tiene que hacer es achicar la planta política, que rondaría entre 60 y 70 personas. El actual diputado brindó una cifra estimativa, ya que el personal en el municipio es un enigma por su nivel de sobredimensionamiento.



Marinero tiró las definiciones en el portal 0264 Noticias, en el que además señaló que hay unos 1.500 contratados y reconoció que usa los fondos de las regalías mineras para pagar las remuneraciones de muchos de ellos. "No alcanza la guita. Lo que entra no es suficiente para cumplir con todos los movimientos que tiene el municipio. Lo venía diciendo desde el año pasado: las regalías iban a ser malas, es el año más malo en minería", lanzó el intendente. Según fuentes oficiales, los recursos que entran a la comuna bajo ese concepto están destinados a obra pública en su mayor porcentaje. Pero a través de un decreto de la administración giojista se abrió la puerta para destinar una parte menor a asistencia social. A ese rubro han venido echando mano tanto el actual intendente como su predecesor y hermano, Mauro Marinero.



De acuerdo a lo que había informado Espejo, en 2018 y hasta abril de este año ingresaron a las arcas iglesianas poco más de 213 millones de pesos en regalías mineras. Además, con el nuevo régimen de coparticipación que impulsó la gestión uñaquista, de enero al 24 de mayo entraron 74,5 millones de pesos.



No obstante, Marinero dijo que la plata no alcanza. Por eso, indicó que va a restringir al 50 por ciento los montos que embolsan los contratados, salvo los que ganan 3 mil pesos. Además, puso como ejemplo aquellos que cobran 4 mil, que pasarán a cobrar 3 mil pesos, al igual que los que perciben 6 mil pesos. Tras la decisión, el intendente dijo que lo hablará con su sucesor y que se reunirán hoy.



Pero el jefe comunal electo ya se mostró en contra de la iniciativa. Luego de la consulta de este medio, resaltó que "lo primero que tendría que hacer es achicar la planta política, que es muy grande en cantidad. Aparentemente tiene doble plantel político, porque están los de él y hay muchos que estuvieron con Mauro que siguen cobrando". El actual diputado departamental agregó que lo segundo que debe hacer Marinero es "salir a explicar por qué les va a reducir los contratos y por qué no le alcanzan los recursos".



El jefe comunal explicó que con las regalías financia lo que denomina "empresitas". Sobre ese punto, Espejo indicó que, al parecer, la mecánica consiste en que una persona se anota como monotributista y factura un determinado monto por mes y luego lo divide en cuatro o cinco más. Y después la suma se reparte en 15 trabajadores. Dichas "empresitas" realizan trabajos de limpieza o algún servicio, indicó el diputado, quien agregó que "por supuesto que la situación me preocupa de cara al futuro, pero creo que se puede manejar y seguir trabajando".

Contratados

1.500

Es la cantidad de personas contratadas que trabajan en el municipio de Iglesia, según reveló el propio intendente Marcelo Marinero.

Adhesiones

2.078

Es la cantidad de votos que logró Jorge Espejo en las elecciones generales, imponiéndose ante Marcelo Marinero por 62 adhesiones.

Campaña picante

Iglesia fue uno de los departamentos en el que el resultado se vislumbraba ajustado, por lo que la campaña evidenció el fuerte enfrentamiento entre Jorge Espejo y Marcelo Marinero. El diputado señaló que el intendente amenazó a los trabajadores con echarlos si no lo acompañaban con el voto y que hasta prometió la entrega de terrenos y cargos de planta permanente. La puja llegó hasta tal punto que Espejo tuvo que, según dijo, realizar reuniones de noche para proteger a los vecinos de los Marinero.



El ganador de la contienda afirmó que los hermanos mantenían prácticas de la vieja política, entre las que les achacó la creación de un perfil falso con su nombre desde el que lanzaron críticas despectivas y fuertes contra los iglesianos. La victoria de Espejo logró romper con 12 años de gobierno de los Marinero, ya que Mauro estuvo al frente por dos períodos y Marcelo terminará el suyo el 10 de diciembre próximo, aunque Iglesia sigue bajo el control bloquista.