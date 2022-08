Este jueves, luego de los anuncios realizados ayer por el nuevo ministro de Economía, la ministra de Hacienda de la provincia, Marisa López, analizó las medidas. Aseguró que ve con buenas expectativas lo planeado y se refirió al posible impacto de la búsqueda del orden fiscal en la provincia. En ese contexto, afirmó que, la obra pública que ya está comprometida seguirá en marcha.

“Creo que los anuncios del Ministro forman parte del camino que debemos transitar y queremos que eso se ejecute rápidamente. Pero, como dijo él, no es cuestión de magia, ni de días, es algo que se debe empezar a implementar para esperar los resultados. Él habla de diálogo, de consenso y estamos expectantes. Pienso que si se pone manos a la obra rápidamente podrá haber éxito, pero sobre todo el éxito que nos va a beneficiar a todos los argentinos”, indicó López en una entrevista con el programa Demasiada Información, en el estudio de Radio Sarmiento.

A la vez, indicó que, “cuando se trata de un flagelo que lleva muchas décadas, cómo lo es el déficit fiscal a nivel nacional, se necesita el esfuerzo de todos los sectores. De las empresas, los sindicatos, de toda la sociedad y también del Estado. Necesitamos acuerdos de todos -oficialismo y oposición- para transitar un crecimiento con estabilidad. Se necesita, no que todos pensemos lo mismo, pero, por lo menos, ponerse de acuerdo en algunas variables y esto implica el sacrificio de todos”.

En cuanto a los cambios en el subsidio a los servicios, indicó que, según lo que planteó Massa, “lo que está pidiendo es que no derrochemos la luz, el gas, el agua. No es un problema de Argentina, es mundial. Y ahí nos tiene que importar a todos, porque yo quiero que les vaya bien a mis hijos y a mis nietos. Hoy tenemos que hacer todos un esfuerzo, por ejemplo, en no derrochar. De todos modos, creo que los impactos se van a empezar a ver recién el año que viene. Nada va a ser de tal impacto que perjudique a los sectores más vulnerables. De hecho, Massa habló de crecimiento económico con inclusión. Estas son medidas que van siendo implementadas y paulatinamente se va viendo el impacto”.

Y agregó: “Nosotros, en San Juan, tenemos subsidio social y tenemos que ver qué va a pasar y qué análisis se va a hacer cuando se implementen estos cambios”.

En relación al “orden fiscal”, del que habló Massa, López explicó que lo que significa es que “no se debe gastar más que los recursos de los cuales se dispone. El Estado nacional tiene un problema de déficit desde hace muchos años, que lo venía manteniendo con emisión y créditos. La emisión se va a frenar. Esto es una cadena. Se necesita generar exportaciones, pero también generar una balanza comercial con importaciones. Si usted está endeudado no se puede crecer, hay que lograr mantener el déficit”.

A la vez se refirió al impacto que puede tener esta medida en la obra pública de en la provincia. “Entendemos que los compromisos asumidos con las distintas provincias, por ejemplo, con la obra pública, deben ser cumplidos. No estamos hablando de nuevos proyectos, sino de que se cumpla lo que ya está proyectado. Yo no creo que se tome una medida distinta, pero son situaciones que pueden suceder. En el caso de que los fondos no lleguen, nos sentaremos en la mesa entre los funcionarios locales y siempre la premisa del Gobernador es no detener la obra pública. La que está en ejecución se va a mantener”.