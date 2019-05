El intendente de Rivadavia, Fabián Martín, salió a retrucar los dichos que su rival del Frente Todos, Marcelo Delgado, había brindado en el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento. El jefe comunal dijo que "la crítica de Delgado es pura campaña", ya que este había señalado que la gestión municipal era parecida a la de Macri por la concentración de la inversión pública en el centro del departamento, dejando afuera a la periferia. Ante esto, Martín respondió que "hemos hecho muchas obras en todos los sectores" y agregó que "lo que pasa es que en 12 años de peronismo y sus aliados no se había hecho nada".



Otra de las críticas hacia Martín fue que no era transparente en los actos públicos. El jefe comunal afirmó que siempre da a conocer los detalles de las obras y que nunca el Tribunal de Cuentas le realizó algún planteo. Por último, Delgado le reprochó como una falta de ética que el principal proveedor de la comuna le prestara una casa para vivir, a lo que el intendente explicó que en realidad está alquilando y que no viola la ley de Ética Pública.