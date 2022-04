Ayer, durante su discurso de apertura anual de sesiones, el gobernador Sergio Uñac, apuntó a implementar cambios electorales en la provincia. Puntualmente a definir un sistema para la elección de candidatos dentro de los partidos políticos, necesario tras la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO); legislar para impedir que personas condenadas por delitos de corrupción, contra la libertad y la integridad sexual, sean candidatos a cargos electivos y ocupen funciones públicas; y promover cambios para evitar las dobles candidaturas y testimoniales. Sobre ese tema se expresó en la mañana de este sábado el intendente de Rivadavia y referente de JxC, Fabian Martín, y aseguró: "Los cambios electorales que planteó el Gobernador son positivos si se tratan bien".

"Creo que en torno al mensaje del Gobernador hay puntos rescatables y otros que dejaron sabor a poco. En la parte positiva, me parece destacable el tema de construcción de viviendas. En contraposición, veo por ejemplo la referencia al tema del recurso hídrico, si bien el Gobernador habló sobre eso, no lo hizo en profunidad. No habló sobre las obras que más se necesitan, que son mejorar el sistema de canales, obras de entubado; no significa que el Gobierno no lo vaya a tener en cuanta, pero se podría haber profundizado", expresó Martín en diálogo con el programa "A todo o nada", en radio Sarmiento.

Y continuó: "Otro tema es la Red Tulum, que le ha cambiado la vida a los sanjuaninos y si bien el Gobernador ha reconocido que ha habido errores, no dijo cuáles son los ejes sobre los que se van a trabajar".

Ya expresándose puntualmente sobre las propuestas en torno a la política electoral, Martín indicó que, "el Gobernador ha dicho que quiere diálogo, consenso. Lo dice ahora, pero el 16 de diciembre, cuando se planteó en la Legislatura la eliminación de las Paso, fue absolutamente individualista y realmente nos tomó a todos por sorpresa. Fue tan grave que determinó con la ruptura del bloque".

Para continuar: "Hoy en día, en San Juan no están claras las reglas electorales. Puede haber algún nuevo sistema electoral, pero a partir de ahí hay que contar 18 meses para su implementación. Nosotros tenemos hecho un planteo en la Justicia por el tratamiento de la eliminación de las Paso. Pero me parece que en el medio puede haber una carta de negociación. Los cambios electorales que planteó ahora el Gobernador son positivos siempre que se traten bien, como corresponde, con la discusión y el diálogo que ameritan temas de este tipo".