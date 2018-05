El exministro de Economía y actual diputado nacional Martín Lousteau analizó esta noche los movimientos del mercado cambiario , así como las turbulencias vividas los últimos días. "Buscar responsables no es constructivo porque estamos en una crisis cambiaria, pero no es que la Argentina estaba bien y de golpe tiene un montón de problemas; los problemas se venían acumulando", dijo en diálogo con Luis Majul en el programa La Cornisa.

En ese sentido, Lousteau expresó: "No es responsabilidad del Presidente [ Mauricio Macri ], no es que antes heredábamos un lecho de rosas y ahora se hizo todo mal", y agregó: "A la Argentina le pegó mucho más que a otros países porque la Argentina tiene debilidades estructurales desde hace mucho tiempo".

Tras reiterar que su diagnóstico frente al problema económico es otro, el extitular de la cartera económica llamó a "ordenar el futuro". A su vez, destacó: "Esto no es el 2001: Macri no es [Fernando] De la Rúa y acá no hay convertibilidad; veo mucharesponsabilidad política".