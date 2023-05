A una semana de que los sanjuaninos votaron a los próximos intendentes, diputados y concejales, Fabián Martín, candidato a vicegobernador del frente Unidos por San Juan y la subagrupación Cambia San Juan, junto a Marcelo Orrego, analizó las elecciones provinciales y nacionales de este año y afirmó: "Tenemos muchas chances de que de nuestro espacio surja el próximo presidente".

En diálogo con el programa "A todo o nada", de radio Sarmiento, Martín habló en primera instancia a la espera en torno a la decisión de la Corte Suprema de Justicia en torno a las elecciones de gobernador y vice en la provincia. "Entendemos que la Corte va a resolver que Uñac no sea gobernador, pero hay que esperar la decisión y que se establezca la fecha de las elecciones. Hay que esperar que salga el fallo. Estamos viviendo en San Juan una situación extraña", comentó el actual intendente de Rivadavia.

Y agregó: "La Corte Suprema ha venido a traer justicia. Entendió que hay fundamentos para estudiar la situación, considerando que Uñac podía aspirar al cuarto mandato y no al tercero. Creemos que lo va a resolver la semana que viene no, sino la otra. Y nos ha puesto en esta incertidumbre de no saber cuándo van a ser las elecciones. Yo no sabría decirles si es más conveniente o no, que la elección de San Juan vaya sola o con las PASO nacionales".

En cuanto a la próxima contienda electoral, sostuvo que, "ha quedado visualizado que hay dos listas que tienen posibilidades, la nuestra y la del oficilialismo, y que las terceras fuerza, con todo respeto lo digo, no tienen posibilidad. La próxima es otra elección, tenemos mucha fe, mucha esperanza de poder salir airosos en esta nueva contienda electoral. Pensamos que la gente que votó a las terceras fuerzas puede cambiar su voto a las otras dos fuerzas, a la que ellos decidan, para definir el resultado. Por eso, la nueva estrategia es salir a captar esos votos. Veremos si sucede, es el análisis que hacemos. Es una elección distinta, donde se va a polarizar entre las dos listas. No va a ser una tarea sencilla, pero vamos a obtener el triunfo. Y cuando gobernemos vamos a trabajar teniendo en cuenta el consenso y el diálogo. Nosotros nos sentimos preparados para ganar la elección de cualquier manera, con Uñac candidato o con otro candidato".

Además, se refirió a la posibilidad de seguir trayendo referentes nacionales del partido en la nueva campaña. En ese contexto, indicó: "Vamos a seguir con la campaña que veníamos trayendo. Las visitas nacionales son importantes, suman, porque vienen a conocer la realidad de los sanjuaninos y también nosotros podemos escucharlos a ellos, porque tenemos muchas chances de que de nuestro espacio surja el próximo presidente".

Para finalizar, sostuvo: "Nosotros podemos mostrar a nuestros dirigentes nacionales, el oficialismo en San Juan no puede. Lo hacemos con la mejor predisposición no sólo para que nos sume electoralmente, sino que les sume a todos los sanjuaninos para conocer las propuestas nacionales que buscarán sacar al país adelante. Necesitamos cambiar el modelo que está agotado a nivel nacional y provincial. La alternancia es sana".