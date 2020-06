Luego de que en Rivadavia se abriera una puja por los honorarios que tiene por cobrar Juan De la Cruz Córdoba, abogado municipal y presidente del Concejo Deliberante, el intendente Fabián Martín aseguró que le solicitará que renuncie a tales remuneraciones por los juicios que tramitó en defensa de la comuna. Si bien explicó que entiende que el concejal no estaría incurriendo en alguna falta, dijo que le hará el planteo "para que no queden dudas" sobre sus funciones y desempeño como abogado del municipio. Además, aclaró que la doble tarea se lleva adelante "para ahorrar dinero" y así no tener que pagarle a otro profesional.

El conflicto se generó luego de que ediles opositores presentaran un proyecto de ordenanza para que ni Córdoba ni cualquier otro profesional que trabaje a favor de la comuna y, por lo tanto, perciba un sueldo, no le pueda cobrar al Estado departamental los honorarios por haber tramitado un proceso judicial. Al ser consultado, Martín indicó que pedirá la iniciativa, ya que tiene intenciones de analizarlo y de promover un apoyo si lo cree conveniente. Por otro lado, defendió a Córdoba al manifestar que "hasta el momento no ha cobrado honorarios". El presidente del Concejo había indicado que tiene menos de 10 causas en las que participa como abogado de la comuna, pero que viene renunciando a ellas porque su rol de edil le quita tiempo. Dijo que podría cobrar los honorarios, pero que no lo hizo y que no lo hará.