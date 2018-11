Directo. El intendente de Rivadavia, Fabián Martín, estuvo en el programa "A todo o nada", en el que apuntaló a Marcelo Orrego como la principal figura del frente opositor para encabezar la lista en las elecciones del año que viene.



Para el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, su par santaluceño Marcelo Orrego sigue siendo "el mejor candidato a Gobernador" que su espacio puede presentar en las elecciones del año que viene. Pero además, el rivadaviense dejó en claro que el postulante para el máximo cargo provincial saldrá de Producción y Trabajo. Es que en declaraciones en el programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento, volvió a poner en el ruedo a Roberto Basualdo, al señalar que "puede ser una alternativa", a pesar de que este último ha manifestado en varias oportunidades que no será de la partida. Es más, el jefe comunal contó que el senador ya recibió otra vez el ofrecimiento dentro de la fuerza y aunque volvió a negarse, se lo pedirán de nuevo, siempre y cuando Orrego decida no calzarse el traje de referente.



Las palabras de Martín no son menores, ya que vienen de un dirigente político que ha ganado peso dentro de Producción y Trabajo desde la Intendencia de Rivadavia, al punto que está en la mesa chica de negociaciones en el frente Cambiemos, en el que participan el PRO, la UCR, Actuar, Dignidad Ciudadana y la Cruzada Renovadora. Por otro lado, sus dichos reflejan algo que ya viene sonando dentro del principal frente opositor de la provincia: que el mismo será conducido por alguien de su espacio, relegando a otros referentes como Eduardo Cáceres y Rodolfo Colombo.



Las definiciones políticas en la provincia comenzaron a acelerarse en la última semana, luego de que el gobernador Sergio Uñac firmara el decreto que definió que en San Juan se elegirán candidatos en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) el 31 de marzo, mientras que las generales serán el 2 de junio. Con esas fechas, los partidos políticos y los frentes tiene plazo para sellar alianzas hasta el 10 de enero, mientras que la presentación de precandidatos será hasta el 30 de ese mes. Con la confirmación, Basualdo, aún presidente de Producción y Trabajo, había indicado "que en los próximos 20 días" su espacio comenzará a dar a conocer los principales referentes que serán de la partida, estimación con la que Martín coincidió.



Si bien todos los caminos conducen a que Orrego será el candidato a Gobernador por Cambiemos, este viene postergando su definición sosteniendo que deberá decidirse dentro del frente. Martín no descartó ayer que Basualdo cambie de parecer y que este pueda ser quién encabece la lista opositora en 2019. Para el rivadaviense, "Orrego reúne todos los requisitos para ser un gran candidato. Tiene una muy buena imagen ante la sociedad y a mi entender es el mejor candidato que podemos llegar a presentar", aunque sostuvo que si el de Santa Lucía no se define "muchos entienden, entre los que me incluyo, que Basualdo sería una alternativa. Ya se le ha pedido. Se va a conversar esa posibilidad. Son cosas que tenemos que resolver en el corto plazo", concluyó.



La figura de Orrego como candidato a gobernador se instaló con fuerza en abril cuando una fuente de la Casa Rosada le dijo a este diario que el intendente podría ser el candidato a gobernador por el frente macrista en 2019 y dos diarios nacionales lo dieron como confirmado. Incluso, una funcionaria nacional estuvo recorriendo obras en San Juan y sostuvo ese lineamiento al brindarle un claro apoyo al santaluceño (ver aparte).

"Si Marcelo es el candidato, entiendo que sería unánime su postulación. Todos los partidos componentes del frente estarían de acuerdo y conformes con que sea él. Es joven y tiene una gestión demostrada".

"Si la gente está conforme con la gestión, vamos a seguir conduciendo los destinos de Rivadavia. Creo que hemos hecho una transformación en el departamento en años que no han sido buenos, ni siquiera desde el punto de vista económico, que ha sido difícil".

"Hasta principio de año, el gobierno de Macri fue una cosa y luego otra. La imagen del Presidente ha caído mucho y esperemos que se revierta. Con Uñac hemos tenido más coincidencias que disidencias, pero esto no quiere decir que vamos a estar en el mismo espacio".





El jueves, Santa Lucía recibió la visita de Marina Klemensiewicz, la secretaria de Infraestructura Urbana del Ministerio del Interior. La funcionaria dijo que Orrego "tiene la capacidad y el equipo para gobernar la provincia".

UCR apura el armado

En una reunión que se llevó a cabo el viernes, la UCR le reclamó a los demás integrantes de Cambiemos una agenda de trabajo "urgente" con el objetivo de definir temas y posiciones comunes de cara a las elecciones de 2019.